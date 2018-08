Tras haber declarado en los tribunales federales del barrio porteño de Retiro, el directivo de Technit Luis Betnaza aseguró que esa empresa "nunca puso dinero para obra pública". Además, se conoció que no habría declarado como "arrepentido".



El ejecutivo es el segundo indagado vinculado a la compañía en el marco de la causa por pago de coimas que se inició a partir de los cuadernos escritos por el ex chofer de Roberto Baratta, Oscar Centeno.



El primer indagado de la empresa fue el ex director administrativo de la firma, Héctor Zabaleta, quien se acogió a la figura de imputado colaborador.



En tanto, este lunes deberá presentarse a declarar la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.