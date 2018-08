Bonadio. El magistrado más polémico de los últimos años.

El juezordenó más de 15 detenciones luego de que el último martes fuera detenido, chofer dequien fuera secretario de Coordinación y Gestión en el ministerio de Planificación durante los 12 años del kirchnerismo.Bonadio pidió la detención de, ex presidente de Enarsa,, quien fuera gerente general de IECSA, la constructora que perteneció a la familia, y el arresto de, dueño de Electroingeniería, entre otros.Esta investigación comenzó tras la declaración judicial de la ex mujer de Oscar Centeno, chofer de Baratta, quien relató que su esposo y otros ex funcionarios de la cartera de Planificación, llevaban y traían, en autos oficiales, bolsos repletos de dinero en efectivo.