El juez federal Claudio Bonadio pedirá en los próximos días el desafuero de la senadora Cristina Kirchner ante la cámara alta, en tanto la funcionaria está convocada para el 13 de agosto a declarar ante el caso de presuntas coimas en la obra pública.



Bonadio le pedirá una vez más al Senado que dicte el desafuero de la ex presidenta, debido a que con fueros Cristina Kirchner no puede ser detenida y tampoco se pueden realizar allanamientos en su contra, informaron fuentes judiciales.



Tiempo atrás, Bonadio ya había solicitado el desafuero de la lider de Unidad Ciudadana por el entorpecimiento de la investigación por presunto encubrimiento en la causa AMIA, pero nunca prosperó.



Se prevé que lo haga tras adoptar una postura luego de indagar a la ex mandataria el próximo 13 de agosto en los tribunales de Comodoro Py, pero aún se desconoce en en qué momento exacto lo solicitará.