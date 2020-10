A partir de hoy quienes compran podrán arrepentirse y lo harán de la misma manera en que compraron: aprentando un botón en la tablet, compu, celular o laptop. El denominado botón de arrepentimiento deberá estar bien visible, nada de esconderlo en el bombardeo digital. Es una nueva reglamentación del Gobierno de Alberto Fernández que llega en medio de la pandemia que motorizó las compras on line pero que también modificará los hábitos de consumo a futuro.

En un comunicado, la secretaría de Comercio Interior que preside Paula Español señaló que "en el marco de la emergencia sanitaria, económica y social, cobran relevancia los conflictos en las relaciones de consumo en entornos digitales, fundamentalmente se suscitan por problemas de información por parte de los proveedores a las y los consumidores". Ese enfoque explica la resolución 424/2020 que ya fue publicada en el Boletín Oficial y estableció las nuevas normas para estas compras.

La nueva normativa le permite al consumidor arrepentirse de lo que compró hasta los 10 días posteriores y abarca a las compras digitales, telefónicas y en comercios físicos. Y no es únicamente por los meses que dure la cuarentena sino una forma distinta de comprar y vender.

.

Desde que empezó la cuarentena, en la secretaría de Defensa del Cosumidor se registró un aumento del 71% en las quejas comparado con el volumen que se recibían entre enero y febrero. Es más, según los mismos datos el 85% fueron por compras a distancia, ya sea por internet o telefónicas. Es decir, que la resolución 424 apunta a ponerle un cepo a los abusos que los consumidores de todos los estratos sociales denunciaron.

Por otro lado, es una forma de ir marcando nuevas decisiones en un nuevo hábito de consumo que creció fuertemente de la mano de la pandemia pero que generó hábitos de costumbre que se quedarán en la Argentina una vez que pase el coronavirus. En tiempos de inflación alta, el 75% de las personas que compran on line señalan que adquieren lo que pueden más que lo que quisieran, de acuerdo con un relevamiento de KPMG. Sin embargo, Diego Bleger, a cargo de consumo minorista en esa consultora enfatizó que "el comercio electrónico, los pagos digitales y la atención personalizada a los clientes son tendencias que se consolidan y cambian el modelo de negocio. Luego de la actual crisis vendrá seguramente una reformulación de los espacios físicos, habrá menos locales de atención porque no se necesitarán o por cuestiones de costos".

La inclusión del botón de arrepentimiento en las operaciones online se basa en el aumento de compras de este tipo a partir de la pandemia y la gran cantidad de denuncias de consumidores estafados.

No en vano, el 16% de los comercios admitió que durante la cuarentena se animó a incursionar en las ventas a distancia que antes de la pandemia no hacían de acuerdo con una encuesta de la Cámara Argentina de Comercio. No es para menos, en el último Hot Sale 2020, según el director ejecutivo de CACE (Cámara Argentina de Comercio Electrónico), Diego Urfeig, hubo un aumento del 45% en las visitas en los primeros días y crecieron sensiblemente los rangos etarios de 18 a 25 y los mayores de 55, que hasta ahora eran más reacios a este tipo de consumo que batió en la versión 2020 el récord de 19.380 millones de pesos de facturación y 6,3 millones de productos vendidos.