No tardaron en llegar las críticas al discurso de Alberto Fernández en la inauguración de la Asamblea Legislativa. "Tuvo algunas miradas agresivas e irónicas", fueron las palabras de Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad. El diputado Mario Negri (presidente del bloque de la UCR) disparó contra la reforma judicial.

La actual presidenta del PRO, Patricia Bullrich, aseguró este lunes que el tono del discurso de Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa "fue menos agresivo" de lo que esperaba, aunque "tuvo algunas miradas agresivas e irónicas". En diálogo con radio Rivadavia, la ex ministra sostuvo que "el tono del discurso fue menos agresivo de lo que uno se esperaba", aunque remarcó que "en muchas partes tuvo miradas agresivas y hasta irónicas".

"Nunca más a la puerta giratoria de dólares que ingresan por una puerta y se fugan dejando tierra arrasada", dijo Alberto.

Es un discurso que esconde su propia historia y la de su partido. Parece que se olvidó de los bolsos de López y de la corrupción K que se llevó un PBI. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 1, 2020

En ese sentido, indicó que "ese juego de palabras entre gobierno de científicos y gobierno de CEO es un intento de estigmatización". Además, remarcó que el Presidente dio algunas cifras falsas: "Hemos rebatido varias de las cifras que ha dado, como la de la inversión en ferrocarriles y trenes, que ha sido la mayor de la historia".

También, se refirió a los anuncios del primer mandatario en materia de seguridad y, frente a las críticas del oficialismo, expresó: "Que diga cómo van a hacer las cosas. No sólo criticar por criticar". Bullrich aseguró que le parece positivo que se ponga en funcionamiento una secretaria para combatir el narcotráfico.

Me gustaría que los que ahora desde el Gobierno reconocen a Raúl Alfonsín admitan que se equivocaron cuando lo vilipendiaban. Era un republicano, jamás habría bancado la corrupción. Él sí le daba valor a la palabra. @todonoticias pic.twitter.com/Ny9SxiaKGn — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) March 3, 2020

"Me parece bien que se cree una secretaría contra el narcotráfico. No es nada distinto a lo que nosotros veníamos haciendo y con bastante más éxito, porque estos meses Rosario ha estado fuera de control", concluyó la ex ministra. Por su parte, Mario Negri (presidente del bloque UCR y del interbloque Juntos por el Cambio) dijo que "esperaba que dijera que no habrá intervención del Poder Judicial de Jujuy, que no se acotarán las prisiones preventivas para los corruptos. Que alejara todas estos fantasmas que el propio oficialismo crea".

Desde los estudios de América TV, el diputado resaltó que "el problema no son las leyes, sino la Justicia en sí misma. Hay que analizar muy bien el proyecto de reforma. Ya tiene media sanción de las jubilaciones de privilegio y habrá muchas vacantes". En esa línea agregó que "más de 500 jueces se anotan para jubilarse y hay que pensar qué pasará con el servicio de Justicia. El ministro Moroni (Trabajo) dijo que tenían derechos adquiridos, pero se negaron a explicitarlos en una cláusula transitoria. La verdad es que nos dejan muchas dudas sobre sus intenciones".

Asimismo, el bloque de diputados nacionales de la CC-ARI sostuvo que "hay que tener mucho cuidado con lo que va a hacer el Ejecutivo con la Justicia".