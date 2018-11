La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que "no habrá uso de armas letales" en la manifestación anti G20 que se realizará este viernes en el centro porteño. La ministra explicó en la sala de conferencias de Parque Norte que el protocolo de uso de armas de fuego por parte de las fuerzas federales "nada tiene que ver" con la vigilancia de las manifestaciones sociales.

"Es un protocolo de uso de armas (de fuego) para situaciones en las que pueda haber riesgo inminente para nuestro Presidente y sus pares que participan en el G20", dijo la funcionaria.

"Nada tiene que ver con la manifestación, en la que no habrá ningún agente armado con armas letales. Sólo usarán armas específicas, no letales. Los agentes están preparados sólo para el orden público, no habrá personas armadas", dijo la ministra.

Y agregó: "Que no se preocupe nadie, que esto es normal en este tipo de reuniones. Las manifestaciones se van a organizar normalmente. Hemos acordado para que utilicen la Avenida de Mayo, desde la avenida 9 de julio hacia el Congreso. Habrá un cerco alrededor".

En ese sentido contó también que ese protocolo es "una fórmula que la adaptan todos los hombres y mujeres" que conforman las custodias de los presidentes: "Argentina tiene una norma y todas las demás custodias deben adecuarse a esa normativa local".

El operativo

Unos 22.000 agentes de seis fuerzas de seguridad argentinas están desplegados en puntos estratégicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para evitar complicaciones para las delegaciones de los países participantes de la Cumbre.

Ese número incluye efectivos de la Policía Federal, Gandermería, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Policía de la Ciudad y Policía de la provincia de Buenos Aires.

Unos 2.500 agentes, en tanto, estarán afectados al operativo de seguridad para vigilar la marcha que organizaciones sociales y partidos de izquierda realizarán esta tarde por la avenida de Mayo, desde la 9 de Julio hasta el Congreso.

Una multisectorial de organizaciones sociales y políticas de izquierda y progresistas marchará desde las 14:00 por arterias principales del centro porteño, luego de la autorización que recibió de parte del Ministerio de Seguridad.