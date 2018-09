La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, vinculó a "dirigentes" del kirchnerismo con los intentos de saqueo que se registraron en distintos puntos del país, y en los que murió un chico de 13 años en Chaco.

Bullrich conversó brevemente con la prensa tras un acto que compartió junto al presidente Mauricio Macri, el jefe de gobierno porteño Horacio Rodriguez Larreta y la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. Consultada sobre si hay vínculos entre el kirchnerismo con los al menos siete intentos de saqueos, la funcionaria dijo que la información "se la hemos dado a la Justicia; creemos que se han identificado conexiones, vamos a esperar".

Sobre la existencia de un trasfondo de interés político o de crisis social en ese tipo de hechos, respondió: "Dije que había algunos dirigentes y los he presentando a la Justicia". "No queremos que esto quede en la nada, queremos que si ha habido responsables, sea la Justicia la que actúe a partir de decisiones penales y no denuncias mediáticas", enfatizó la funcionaria.

La ministra habló tras los hechos que se dieron en Chaco, donde murió un chico de 13 años y otro (de 14) podría perder un ojo por un balazo, presuntamente policial. También hubo saqueos en Mendoza y otras provincias.



"Son robos organizados"

En tanto, desde la provincia de Buenos Aires aseguraron que no se trata de saqueos por hambre sino de "robos organizados" pero descartaron que haya un partido político detrás de las movidas. "Son claramente robos organizados. No es algo que uno pueda relacionar con una situación social", sostuvo el ministro de Desarrollo Social, Santiago López Medrano.

En diálogo con radio La Red, Medrano remarcó que "hay que ser muy claros y separar una cosa de la otra". "La gran mayoría de las organizaciones sociales y dirigentes políticos no quiere una situación de ese tipo". Sin embargo, el dirigente oficialista reconoció que "hay algunos que creen que les sirve generar cierta incertidumbre o algún tipo de caos", aunque afirmó que "son muy minoritarios".

En cambio, el vicegobernador Daniel Salvador aseguró que "no ha habido casos organizados, todas estas fueron situaciones puntuales y que no eran por artículos de necesidad, por lo que más allá de estar atentos no tenemos nada que destacar en ese sentido".