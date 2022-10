El presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se puso una gorra que decía “CFK 2023”, en una clara señal de apoyo a la vicepresidenta Cristina Kirchner, de cara a las elecciones que se realizarán en Argentina el año próximo.

El voto de confianza de Lula a Cristina ocurrió en medio de los festejos por su victoria en los comicios del país vecino. Tras su primer discurso como presidente electo de Brasil, el líder del Partido de los Trabajadores estaba festejando sobre un escenario cuando un militante le acercó una gorra con la consigna “CFK 2023” y el dos veces mandatario carioca la lució con una sonrisa en el rostro.

Las imágenes se viralizaron en las redes sociales y despertaron todo tipo de especulaciones. Este guiño a la representante del Frente de Todos llega en un momento en el que las dudas y rumores por una posible candidatura presidencial de Cristina en las elecciones de 2023 es uno de los ejes de la interna en el partido oficialista.

Si bien desde el ala kirchnerista piensan en el regreso de Cristina al frente de la Casa Rosada, desde su entorno señalaron que no creen que lidere las listas. Su hijo y diputado, Máximo Kirchner, dijo la semana pasada “Alberto ha dicho que sí, Massa ha dicho que no, por lo que he leído, y creo que Cristina no va a ser”.

En aquella ocasión, Máximo aseguró que su madre hizo un "gran esfuerzo" y "desgaste muy grande" al haber sido presidenta por dos períodos consecutivos. No obstante, el diputado también señaló que la exmandataria "le lleva unos cuantos cuerpos de distancia" al resto de los potenciales postulantes del espacio de cara al 2023.

La gorra negra con la inscripción “CFK 2023” con la que se mostró Lula es la misma que Cristina se colocó el 25 de agosto, siete días antes del intento de magnicidio en la entrada de su domicilio en Recoleta en el marco de las vigilias que se hacían tras conocerse el pedido de pena por parte del fiscal de la Causa Vialidad, Diego Luciani.