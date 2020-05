El jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, informó este domingo que el próximo lunes llevará a cabo una reunión para darle continuidad al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) "para cubrir el mes de abril".



En una entrevista en Radio con vos, Cafiero además se explayó sobre la renuncia de Alejandro Vanoli como director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y la designación de María Fernanda Raverta en su reemplazo..



Al mismo tiempo habló sobre el Gabinete, la deuda, las excarcelaciones y los cacerolazos. En tanto, opinió sobre la oposición, el impuesto a la riqueza, el default y los diferenes poderes.

Pago del IFE en mayo

Convoqué una reunión del Gabinete Económico para mañana (por el próximo lunes) para darle continuidad a. IFE, para cubrir también el mes de abril. Acodémonos que el que se está pagando aun y que se pagó durante el mes de abril fue el IFE que sacamos después del inicio de. aislamiento; cundo se empezó a prolongar vimos que teníamos que tener una medida concreta y como esto es dinámico también ahora, como lógicamente vemos que esto se prolongó también durante abril, ahora convocamos a una reunión para darle continuida. y abonarlo también durante abril, es decir abonar en mayo. Lo de abril se abona en mayo. Viene Fernanda Raverta que se incorporó de lleno a trabajar con todo el equipo. Así que muy contentos.

Sobre la salida de Vanoli y la asunción de Raverta

Vanoli trabajó con mucha honestidad y no podría decir otra cosa. Lo cierto es que el Presidente decidió que hay que darle otro dinamismo al ANSES y por eso se buscó otro perfil de funcionario. Fuimos a buscar una compañera que tiene mucha militancia, mucho prestigio, que sabe gestionar y le va a imprimir esta cuota de territorialidad que estábamos necesitando por la cantidad de herramientas que se diseñan y que se terminan ejecutando a partir del ANSES, así que era importante contar con un perfil como el de Fernanda. Se acopló muy bien y vamos a estar todos trabajando. Ya durante el fin de semana estuvimos hablando y mañana se incorpora a la reunión de gabinete para darle continuidad a este programa, que era parte de las dudas que se especulaba mucho. Mañana lo vamos a terminar de despejar en el gabinete económico.

Sobre Raverta subaryó que: La lectura política que hago es de lo que se precisa para la gestión. El Presidente va optando por el perfil de funcionarios que va necesitando, y se referencia y los busca dentro del Frente de Todos porque son los que conoce. Ahí es donde entra el perfil de Fernanda y solo eso termin. pasando. Estas especulaciones son para editoriales, en líneas generales lo cierto es que cada uno, cuando entra a la gestión, empieza a trabajar con mucho compromiso y eso es lo que se exige, compromiso, responsabilidad y mucha coordinación con el resto d ellas áreas. Ahí es donde podemos ser eficientes y efectivos con la política que estamos llevando adelante en un momento muy difícil teniendo en cuenta que habíamos planeado un gobierno que iba a estar discutiendo la deuda, que iba a estar muy restringido desde el punto de vista fiscal, muy restringido desde el punto de vista económico , tratando de ver como salíamos de una recesión profunda y peleábamos contra una deuda que se había adquirido en tiempo record y de forma muy injusta y encima nos cayó el coronavirus, porque todo eso lo seguimos haciendo porque es la realidad Argentina pero aparte se sumó el coronavirus.

En cuanto a las versiones sobre otros cambios en el Gabinete comentó: "No, no es cierto. Nosotros vamos a seguir trabajando fuertemente con el compromis. y las prioridades que va marcando el Presidente y lo cierto es que no hay una mirada generalizada o no existe ese análisis de que haga falta alguno otro cambio en otro sector. Se viene trabajando bien. Acá se exige mucho y estamos todos trabajado a destajo, coordinados. reenfocando prioridades hacia las prioridades que el 20 de marzo dictó el Presidente".

Las protestas ayudan, no hay que tenerle miedo a eso. Cualquier espacio democrático como el nuestro está dispuesto a escuchar los reclamos y en este caso nos parece que el Poder Judicial tomó nota del disgusto que había y empezó también a dictar normativas para regular lo que aparentemente había sido algún tipo de ligereza en el tratamiento de lo que se estaba dando.

Nosotros tampoco vemos con buenos ojos las libertades que se habían otorgado o las prisiones domiciliarias. Quedó claro con las declaraciones, no solo del Presidente sino también de nuestra Ministra que nosotros estábamos en otra línea.

Domicialiarias a Jaime y Boudou

Hay que dejar en claro una cosa: el gobierno no pidió ni la prisión domiciliaria ni la liberación de nadie, ni de Jaime ni de Boudou ni de nadie. Eso fue un recurso que ha presentado la defensa y los que terminan definiendo son los jueces. El gobierno es un poder aparte del Poder Judicial, con lo cual nosotros no tenemos injerencia y buscamos seguir así. Siempre se le dijo al peronismo que no era afecto a ciertas reglas republicanas o de división de poderes y ahora se nos exige otra cosa. La verdad que no estamos dispuestos a hacer eso. Lo que hizo Pietragalla tiene que ver como lo explicó él en su momento, la secretaria de DDHH no elige en qué casos intervenir, lo hace siempre que recibe denuncias concretas y en este caso recibió denuncias y tuvo que intervenir pero no es una decisión del Gobierno. Tiene que quedar claro que nosotros no intervenimos en las causas judiciales, el presidente lo dijo también con claridad... El Poder Ejecutivo no detiene, no mete preso a nadie y tampoco libera a nadie. El Poder Ejecutivo de Alberto Fernández no hace indultos, con lo cual nosotros confiamos en la responsabilidad el Poder Judicial y que tomen los actos y acciones que consideren. Si esas acciones que terminan siendo acciones de un poder son ilegitimas deberán cumplir con los mecanismos que tienen de sanciones.

Prisiones domiciliarias

Acá se mezcló con mucha maliciosodad política de un sector de la oposición que trató de vincular esas acciones judiciales con el Poder Ejecutivo, que no tiene nada que ver, y ellos saben que no tiene nada que ver. entonces ahí hay cierta canallada y mezquindad de algunos líderes de la oposición que lo que buscaron es hacer politiquería a partir de esto que son cuestiones muy angustiantes. Está a vinculación que se quiso hacer con el gobierno es falsa. Los jueces tienen que ser muy responsables con las decisiones que toman y si se equivocan tienen que responder por eso.

Tenemos ahora también la vicepresidente qu. alertó sobre declaraciones que se habían hecho que independientemente si termina vinculado o no Mahiques, como aparentemente estaba y aparentemente lo han desmentido, lo que no quedan duda. con las declaraciones que hace la magistrada es que evidentemente el macrismo hacía uso de arbitrariedades y presionaba a la justicia. De eso no quedan dudas

Ejecutivo y Justicia

Nosotros fomentamos modificaciones. La primera es la intervención que hicimos de la AFI en modificar por decreto un articulado de la ley de inteligencia nacional donde se prohíbe la participación de la agencia en causas judiciales que no sean totalmente documentadas y justificadas. Eso por un lado como para lo que el Presidente había marcado en su momento no la Asamblea Legislativa y en su asunción era la necesidad de cortar cierta relación simbiótica entre los servicios de inteligencia y algunos juzgados. Ahí hemos avanzado con un decreto que modificó estas normativas y el funcionamiento de la AFI

Por otro lado avanzamos en el blanqueo y donación de los gastos reservados que han sido donados a las áreas de salud para que se ataque al coronavirus. Y por otro lado estábamos impulsando hasta que llegó el coronavirus un debate muy fuerte sobre una reforma judicial. En nuestro espacio claramente estábamos avanzando. Obviamente vino el coronavirus, se trastocaron las prioridades, hubo que enfocar los recursos hacia el tratamiento de una pandemia porque lo que queremos evitar es que se muera la gente.

Esta semana termina, el día viernes, el plazo que tiene la oferta argentina que se envió a EE.UU. y a todos los tenedores de títulos de Argentina. Esto es part. de la deuda que se pretende reestructurar. Lo que nosotros pensamos es que se viene trabajando muy fuertemente, a destajo, desde que se inició la gestión para ir llegando al mejor resultado posible. El mejor resultado siempre a ser el que esta definiendo el ministro que tiene que ver con que la deuda tiene que ser sostenible a un proyecto de país que no puede ajustar para pagar deudas, un proyecto de país que necesita continuar con herramientas concretas para sostener el sistema de salud, sistema educativo, sistema previsional y poder redinamizar la actividad productiva. En definitiva lo que está planteando el Ministro es que vamos a negociar durante esta semana con mucha fortaleza pero siempre con esas convicciones.

Riesgo de default

Trabajamos para que eso no suceda. Ahora, lo cierto es que también nosotros tenemos que ser muy responsables y plantear cuáles son los límites de una oferta que la argentina puede cumplir y no plantear un placebo para ganar un años Eso no sirve y n. es algo que el Presidente quiere hacer. (Salió muy mal con la última negociación del gobierno anterior), en un año aumentaron la deuda, en un mismo año hicieron dos negociaciones en distintas con el FMI, por 7000 millones y después por 50 mil millones nos endeudaron. Parte de esa irresponsabilidad estamos pagando el día de hoy. Nosotros tenemos que recuperar el prestigio para poder recuperar los horizontes que la argentina se plantea, ya no solo un gobierno. Y para poder hacer eso necesitamos es muy consecuentes con lo que decimos y también con lo que hacemos.

Oposición

Nosotros no esperamos que lo hagan fácil. Pedimos responsabilidad y memoria. A veces algunos líderes de la oposición tienen poca memoria porque han dejado al gobierno en ruinas, una Argentina y la provincia de Buenos Aires en ruinas y nosotros estamos reconstruyéndolo con mucho es fuerzo. Nosotros somos todos los argentinos y argentinas, porque en definitiva este es un gobierno que marca una agente y prioridades pero el esfuerzo lo hacemos entre todos y todas. Hay un paralelismo que es injusto: a las críticas que hacíamos nosotros cuando empezó el gobierno anterior es porque había una orientación hacia el capital especulativo y todas las medidas que se tomaban iban en esa línea. Las medidas que se tomaron el diciembre de 2015 fueron la que estructuraron una gestión que se guió por la especulación financiera y no por la producción y el trabajo y esto les lo que inmediatamente advertíamos. Lamentablemente tuvimos razón. Era un proceso político que ib. terminar mal y así terminó, muy mal.

Votación del impuesto a la riqueza

Es parte del debate. El debate legislativo para el Ejecutivo es algo que tiene mucho sentido, es algo que se está discutiendo en el mundo, el aporte extraordinario en momentos extraordinarios es algo que se da en el resto del mundo Es importante para nosotros poder contar con este tipo de herramientas. Es agenda legislativa, nosotros no podemos marcar ese ritmo en un proyecto que deberá ir avanzando en las comisiones, en los recintos, pero tenemos expectativa en que se concrete, nos parece valioso. Es valioso dar el debate que es el debate que nos va a guiar hacia adelante porque la Argentina post coronavirus es una Argentina que nos va a permitir soñar y pensar en los cambios profundos que hay que hacer en nuestra sociedad.