Según un comunicado oficial, difundido este lunes por la Cancillería Argentina, recientemente el gobierno nacional reclamado a Reino Unido el restablecimiento del servicio regular directo entre las Islas Malvinas y Punta Arenas (República de Chile) con dos escalas mensuales en Río Gallegos (Provincia de Santa Cruz, República Argentina), el que se encuentra suspendido desde marzo de 2020 debido a las restricciones, ajenas al gobierno argentino, e impuestas en el contexto de la pandemia causada por el COVID-19.

Por lo tanto, "habiendo transcurrido ya casi dos años desde la suspensión del mencionado servicio regular, y en un contexto internacional donde se han normalizado los servicios aéreos, el Gobierno argentino considera necesaria y oportuna la reanudación de mencionado servicio aéreo regular, que permitiría atender tanto las necesidades de los habitantes de las islas como la de los habitantes del territorio continental, en especial, la de los familiares de visitar las tumbas de sus seres queridos caídos en el conflicto".

Además, "con el fin de profundizar la conexión con las Islas, desde 2020, el Gobierno argentino viene proponiendo al Reino Unido el restablecimiento de servicios aéreos regulares directos entre el territorio continental argentino y las Islas Malvinas operados por empresas argentinas.

"Asimismo, durante el mes de diciembre el gobierno argentino ofreció dos vuelos humanitarios desde el territorio continental argentino, con línea de bandera nacional, a las islas Malvinas para atender la situación de desconexión aérea, a efectos de transportar residentes en las Islas Malvinas que necesiten viajar a otros destinos para atender trámites personales o visitar a sus familiares (en particular a los residentes chilenos, especialmente afectados por las restricciones aéreas). Estas propuestas no han sido aceptadas por el Reino Unido persistiendo la falta de conexión de las Islas Malvinas con el territorio continental", indicó Cancillería en el citado texto.

En este marco, la gestión de Alberto Fernández, reclamó al Reino Unido "el restablecimiento del vuelo regular desde Punta Arenas a las Islas Malvinas con dos escalas mensuales en Rio Gallegos, al tiempo que le recordó que el mencionado vuelo se encuentra enmarcado en la Declaración Conjunta de Madrid del 19 de octubre de 1989, así como en la Declaración Conjunta y el Canje de Notas del 14 de julio de 1999. En ese contexto, la República Argentina resalta que se trata de un tema de exclusivo tratamiento de la Argentina y el Reino Unido y en los instrumentos vigentes no hay prevista ninguna otra alternativa para el tratamiento de esta temática".

Tradicional apoyo

Por su parte, el canciller Santiago Cafiero mantuvo, en esta jornada, en Ginebra (Suiza) una reunión con su par de la República de Perú, César Landa Arroyo, para abordar la agenda común y la situación regional e internacional, y en ese marco agradeció el "tradicional apoyo" de la nación andina en el reclamo por "los derechos de soberanía" de Argentina sobre las Islas Malvinas.



Cafiero resaltó "el firme y tradicional apoyo del Perú, en todos los ámbitos, a los legítimos derechos de soberanía de nuestro país en la cuestión de las Islas Malvinas", indicó en un comunicado la Cancillería. A la vez, Cafiero y Landa Arroyo acordaron avanzar en la cooperación Antártica y Sur-Sur.



"Ambos países vienen desarrollando un importante trabajo conjunto, así como en materia de asistencia humanitaria y de gestión integral del riesgo de desastres", informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El canciller argentino destacó quey coincidió con Landa Arroyo en que "existe un gran potencial de crecimiento y diversificación en el comercio recíproco, considerando las posibilidades de complementación y cooperación económica".Así las cosas, las exportaciones anuales a Perú, en la última década, "promediaron los U$S 1.200 millones, mientras que las importaciones ascendieron a U$S 150 millones", se explicó. Y en los primeros nueve meses de 2021 "el superávit comercial fue de U$S 1.293 millones, lo que representó un incremento del 33,7% respecto del mismo período en el año anterior".También, ambos funcionarios destacaron "el trabajo consular conjunto con otras cancillerías latinoamericanas frente a la situación en Ucrania a fin de poder prestar, en las circunstancias actuales, la asistencia que resulte necesaria" a los ciudadanos.El titular del Palacio San Martín le expresó a su parAsimismo, consideró como "una prioridad estratégica el fortalecimiento de la integración regional a través de la concertación política, con un enfoque solidario y cooperativo".

También manifestó queEn tanto, en el encuentro se propuso "avanzar en una reunión presencial del gabinete social que se conformó en 2019" que se encuentra integrado por los Ministerios de Salud, Desarrollo Social, Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Mujeres Géneros y Diversidad e Inadi para "definir una agenda a ser presentada en la Reunión del Gabinete Social Argentino-Peruano".Por último, cabe destacar que Cafiero y Landa Arroyo estuvieron acompañados por la jefa de Gabinete de la Cancillería argentina, Luciana Tito, y el representante de Perú ante los Organismos internacionales en Ginebra,