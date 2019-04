La diputada nacional de la Coalición Cívica Elisa Carrió dijo este martes en Córdoba que "gracias a Dios se murió (el ex gobernador José Manuel) De la Sota", pues en caso contrario "ahí sí sabrían lo que es una denunciadora", aunque horas después sostuvo que "no quiso ofender a nadie" y pidió disculpas.



Esta declaración generó una dura reacción de los parientes del fallecido dirigente y especialmente de una de sus hijas, la periodista Candelaria De la Sota, quien reclamó al presidente Mauricio Macri que "le pida a su socia política Elisa Carrió que se disculpe de inmediato conmigo y toda mi familia por la inmensa barbaridad que dijo sobre la muerte de mi padre".



"No todo vale para conseguir votos", afirmó la hija del ex mandatario, diputado y embajador.

Además, declaró en exclusiva para Crónica HD, que "alguien tiene que frenarla" y que en caso de que sus disculpas no sean satisfactorias, le iniciará "acciones legales".



Carrió hizo esta afirmación en la ciudad de Cruz del Eje, al participar de actividades en apoyo al candidato a gobernador y diputado radical Mario Negri.



Un día después de vincular con la banda narcocriminal Los Monos al ex gobernador santafesino Antonio Bonfatti -candidato nuevamente- la diputada, en plena campaña política, la emprendió contra De la Sota cuando aludió a los que la señalan como "denunciadora".



"Mirá, gracias a Dios murió De la Sota...porque ahí sí sabrían lo que es una denunciadora", exclamó la legisladora, quien inmediatamente remató: "Lo que todo Córdoba tiene que plantearse hoy es quién maneja la droga a partir de ahora".



Además, Carrió pidió a los pobres que "no voten más a los que se robaron el país" porque "el negocio de la política sucia es tener pobres para tener votos".



Pero poco después Carrió emitió un tuit en el que dijo: "Las palabras solo puede ser entendidas desde lo espiritual y en el contexto que fueron dichas. En ningún momento celebré la pérdida del ex gobernador De La Sota. De los que no creen, no puedo hacerme cargo. No quise ofender a nadie y si lo hice mis disculpas más sinceras".