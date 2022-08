El Tribunal Oral Federal (TOF) 2, que interviene en la causa por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015, rechazó en las últimas horas todas las recusaciones que habían sido planteadas contra algunos de sus integrantes, como el juez Rodrigo Giménez Uriburu, y los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.



Las recusaciones habían quedado planteadas en el mediodía de este viernes tras una audiencia en la que las defensas de varios de los imputados, como la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, expusieron los motivos por los cuales creían que la objetividad de los magistrados estaba en tela de juicio.



Las principales recusaciones fueron las planteadas contra Luciani y Uriburu, presidente del TOF 2, por presunta falta de objetividad tras haber compartido un equipo de fútbol denominado "Liverpool". Según las defensas, en más de una oportunidad esa formación fue a disputar encuentros deportivos a la quinta Los Abrojos, propiedad del ex presidente Mauricio Macri.

Y si no te alcanza… 2do testimonio fotográfico: en el “mismo equipo” juega Roby Martínez, cuñado del candidato presidencial de Cambiemos para el 2023, Horacio Rodríguez Larreta. Pensar que me armaron una causa porque decían que un día lo habían visto al Juez Cassanello en Olivos pic.twitter.com/uR35BsibEY — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 8, 2022



En el caso de las recusaciones presentadas este viernes por la defensa de Fernández de Kirchner contra el juez Jorge Gorini, a quien se reprocha haber visitado la Casa Rosada durante el Gobierno de Macri, fueron rechazadas in límine por los tres jueces del TOF 2: Giménez Uriburu, Andrés Basso y el propio Gorini.

Argumentos de los recusados

En la mañana de este viernes, en la audiencia del juicio, Gorini había explicado los motivos por los que, en dos oportunidades, concurrió a la Casa de Gobierno para mantener una reuniones con la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.



El magistrado sostuvo que uno de esos encuentros tuvo que ver con la difusión de fotos "en pijama" del ex vicepresidente Amado Boudou el día de su detención: Gorini explicó que tenía a cargo la causa por la tragedia del tren de Once, en la cual se ordenarían detenciones de ex funcionarios con condena firme, y dijo que solicitó la reunión con la por entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para garantizar que se evitaran situaciones como aquella.



La segunda reunión invocada en la recusación en su contra -y publicada este viernes por el diario Página/12- fue por un tema de su seguridad personal, explicó el magistrado.

En el caso de las recusaciones interpuestas contra el presidente del TOF 2, Giménez Uriburu y los fiscales Luciani y Mola," Luego de haberse analizado los limitantes normativos relativos a la recusación intentada -su evidente extemporaneidad y la inaplicabilidad del supuesto reclamado en virtud de la regla del artículo 56 del Código Procesal Penal de la Nación-, resta señalar que, tras sustanciarse las recusaciones planteadas,, sostuvieron Gorini y Basso.

Además, en el fallo -al que accedió Télam- los jueces se refieren específicamente a las fotos que muestran a los recusados integrando el equipo "Liverpool".



"En efecto, tanto el doctor Luciani como el doctor Giménez Uriburu han dado cuenta de los pormenores de la relación que los une, explicando los espacios en los que han coincidido en el pasado y también los límites que enmarcan su vínculo. En base a la información que aportaron en la audiencia llevada a cabo en el día de la fecha (por este viernes) y en el escrito presentado, respectivamente, nos encontramos ante la evidencia de que la 'íntima amistad' por la que las defensas pretenden su recusación no es más que un relato construido sobre la base de imágenes de las que difícilmente pueda colegirse esa conclusión", concluyeron en la resolución.