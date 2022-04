Entrevista por Juan Manuel Cocco. Enviado Especial de Grupo Crónica. Tel Aviv, Israel.

La gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, participó en Israel de diversas actividades, entre las cuales se destacó la visita a una planta desalinizadora, que permite el correcto funcionamiento del sistema de riego por goteo que permite el consumo productivo.

La funcionaria estuvo en la planta de desalinización Granot, de Mekorot, que tiene como objetivo preservar el acuífero de la costa mediterránea a través de la extracción de las sales acumuladas.

"En el gobierno de Cristina Kirchner se decidió la implementación de las mismas, después en el gobierno del ingeniero Macri (Mauricio), me la suspendieron y con plata de la provincia, a través del Fondo Unirse, pudimos terminarla porque había quedado en un 80 por ciento y nos está faltando un 20. Se terminó con financiamiento provincial y cuando una planta se empieza a construir y se deja, después es mucho más el trabajo. Creíamos que quedaba un 20 por ciento y en realidad fue un poquito más porque había sufrido algunos deterioros, esto es lo importante de empezar una obra y terminarla de acuerdo al planeamiento fijado", sostuvo la gobernadora.

Con relación a la estructura que visitó en Israel, la funcionaria dijo que "esta planta tiene 12 millones de litros y la nuestra en Caleta Olivia tiene 4 millones, y la verdad es que ha sido pensada también para ser alimentada con energía eólica que viene del parque Cañadón León, que también había sido interrumpida en el gobierno anterior y con YPF luz, lo inauguramos con Pablo González (presidente de YPF), porque eso hace que la energía sea más barata y la preocupación de ellos es que cada litro salía 40 centavos de dólar, a nosotros nos sale un poco más, pero es importante que la gente tiene agua".

"El esfuerzo que hizo Santa Cruz y el gobierno nacional en su momento fue muy grande y hoy cuál es la innovación es que somos la única provincia que tenemos dos plantas inversas que acá en Israel, que están con tecnología de punta, lo están promoviendo, lo están explicando, y muchas de las explicaciones que recibimos la vamos a implementar para hacer y brindar un mejor servicio", agregó.

Alicia Kirchner: ampliación de obras

Es sabido que la administración de Alicia Kirchner piensa ampliar las dos plantas que tiene en la provincia, pero además está en proyecto la construcción de una tercera en la zona de San Julián.

"Estamos planificando una nueva para San Julián, pero además el problema del agua se va a resolver con las represas y con el acueducto Lago Buenos Aires, que a Caleta Olivia son casi 600 kilómetros al norte, y va a ser una solución definitiva, pero mientras tanto que hago, dejo que la gente sigamos con los camiones llevando el agua, o cuando el lago Musters funciona, que alimenta Chubut y Santa Cruz está bajo, entonces ambos tienen problemas con el agua. Si no tuviera esta planta en Caleta Olivia tendría los mismos problemas, y no es lo que no los tenga, pero se han solucionado en niveles altísimos", relató Kirchner.

Finalmente, la gobernadora observó con detenimiento la planta de reutilización de agua residual que existe en el predio, y de la cual se mostró interesada en implementar en Santa Cruz.

"Tengo que trabajarlo con todo el grupo de técnicos del INTA, para todo lo que tiene que ver con la agricultura, que es un planteo que me hicieron de manera permanente, los productores de nuestra provincia que necesitan agua. Tenemos nuestra estepa que también es desértica y para el desarrollo del ganado ovino o aquellos emprendimientos a nivel fruta fina, todo lo que se pueda hacer olivos, que está estudiado, que se puede, pero para eso necesito agua de riego, entonces hay que buscar distintas alternativas y creo que Israel no está ofreciendo una gama de posibilidades que ahora tendrán que investigar y adelantar más, y otra cosa es que estas plantas son ensambladas, si bien la producción de los distintos equipos viene de distintos lugares del mundo, son ensambladas en Mar del Plata", argumentó.