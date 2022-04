En la previa de una misión técnica sobre el Manejo del Agua, gobernadores y ministros visitaron "The Old City" y recorrieron de manera no oficial los lugares sagrados.

Una visita cultural a Jerusalén unió en un recorrido de más de tres horas a funcionarios, gobernadores y representantes de diez provincias que desde este domingo participarán de una misión técnica para el manejo del agua en Israel.

La primera parada del micro que los trasladó fue en una terraza frente al Monte de los Olivos, lugar donde Jesús rezaba y donde fue arrestado antes de ser crucificado. El clima acompañó con un sol que encandilaba las pantallas de los teléfonos celulares con los que varios intentaron una selfie para retratar el momento.

Luego, en una extensa caminata sobre las piedras de la Ciudad Vieja, lugar sagrado para los monoteísmos, pudo verse cómo algunos dejaron sus deseos escritos en pequeños papeles en el Muro de los Lamentos, último vestigio en pie del Templo de Jerusalén y lugar sagrado para la religión judía.

El lugar donde los políticos argentinos pasaron mayor tiempo fue en la Iglesia del Santo Sepulcro, donde recorrieron las últimas cuatro estaciones del Vía Crucis: desde que Jesús es despojado de sus ropas hasta su entierro.

Un momento de recogimiento vivieron en el Gólgota, el lugar donde según los Evangelios fue crucificado Jesús.

La última visita de gobernadores y funcionarios fue en la Tumba Vacía de Jesús. El guía turístico que los acompañó insistió en no ingresar porque había una gran cantidad de personas que querían visitar ese lugar sagrado.

Sin embargo, ante la diferencia de opiniones de la misión argentina, el ministro del Interior, Wado de Pedro, intercedió y todos pudieron ingresar en el lugar donde Jesús fue enterrado y luego resucitó, de acuerdo con los Evangelios.