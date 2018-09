Por Luis Mendoza

El oficialismo expresó su confianza en la aprobación del Presupuesto del Estado para 2019, mientras que desde la oposición se plantearon duras críticas a la iniciativa presentada por el ministro Nicolás Dujovne.

El presidente de la Comisión de Presupuesto, Luciano Laspina (PRO-Cambiemos), dijo que tiene confianza en "una oposición responsable que no quiere dejar al gobierno sin herramientas", en alusión al bloque referenciado en los gobernadores justicialistas y también en legisladores de fuerzas políticas provinciales. Puso de relieve que en las conversaciones con funcionarios de las administraciones provinciales se llegó a un entendimiento para que las gobernaciones se hagan cargo de las obligaciones en materia de tarifa social eléctrica y de transporte. Consideró además que con la aprobación de la llamada "ley de leyes" y la firma del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), "no hay razones para que el dólar se siga deslizando". Por su parte, el presidente del bloque del Frente para la Victoria-PJ, Agustín Rossi, opinó que se trata de "un Presupuesto que va a contemplar las políticas de ajuste que acordó el gobierno con el FMI, porque cree que los males de la Argentina se resuelven con más ajuste". Indicó que cuando tengan el proyecto de ley completo, lo van a analizar en detalle, pero adelantó que "así como está", su espacio no lo votará favorablemente.

Desde el Bloque Justicialista, el diputado Diego Bossio advirtió que harán un análisis exhaustivo del proyecto de ley, para después tomar una decisión. "No vamos a votar un Presupuesto exprés", enfatizó. Rechazó argumentos del oficialismo en cuanto a que es prioritario que se apruebe el proyecto "para que no haya incertidumbre económica".

"La incertidumbre que nosotros vemos es la del trabajador y la gente que no llega a fin de mes y tiene problemas para acceder a la salud y la educación pública", añadió.

Desde el Frente Renovador, la jefa de bloque, Graciela Camaño, manifestó que será "muy importante" que concurran al Congreso los actores de la sociedad, como los empresarios grandes, pequeños y medianos, "porque ellos son los que dan trabajo" y también "los trabajadores, que van a ser los más afectados" por las variables de la economía.

El bonaerense Felipe Solá rechazó también que se vaya a poner en tela de juicio la gobernabilidad del país, si el Congreso no aprueba el Presupuesto. "El gobierno está atacando la institucionalidad, generando el desorden, el dolor, y la desesperación de los argentinos", replicó.