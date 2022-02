A menos de un mes para el comienzo de las clases, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, encabeza este miércoles una reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa), que nuclea a sus pares de todas las provincias del país. El encuentro se enfocará en la actual situación epidemiológica y los avances de la campaña de vacunación contra el Covid-19, que el Gobierno considera fundamental de cara al inicio del ciclo lectivo 2022.

La reunión tiene lugar en el Palacio San Martín y cuenta también con la presencia del subsecretario de Estrategias Sanitarias, Juan Manuel Castelli, y el director de Epidemiología, Carlos Giovaccini. Ambos funcionarios se referirán a los temas mencionados con vista al comienzo de las clases, aunque el encuentro hará espacio al análisis del proyecto de ley de Salud Pública -contemplado en las sesiones extraordinarias del Congreso- y abordará la salud mental con perspectiva federal.

El Cofesa lleva a cabo esta reunión en la previa del debate que sus integrantes mantendrán mañana con el Consejo Federal de Educación (CFE) para definir el protocolo Aula Segura para el nivel inicial, primario y secundario de cara al inicio del ciclo lectivo, que incluirá recomendaciones en el contexto de la pandemia.

Aula Segura: cuáles son los puntos claves del protocolo

En medio de la pandemia, el Ministerio de Educación recomendará a las provincias el uso de barbijos, vacunación, ventilación de espacios y lavado de manos para el inicio del ciclo lectivo de este año con lo que se eliminará el sistema de burbujas, como parte del protocolo "Aula Segura". Así lo confirmó ayer el titular de la cartera, Jaime Perzcyk, tras reunirse con Vizzotti y los equipos técnicos de ambos ministerios.

"La novedad (de Aula Segura) es que tiene las mismas normas que hay en el resto de la sociedad: hay que vacunarse, hay que lavarse permanentemente las manos, ventilar y usar barbijo", indicó Perczyk, y luego agregó: "Nosotros recomendamos, no hay obligación".

Al ser consultado sobre el nivel de inmunización, Perzcyk precisó que "casi el 90% de adolescentes ha iniciado su esquema y más del 75% lo ha terminado. Además, más del 55% lo ha completado (en la franja) de 3 a 11 (años). Y de los docentes el 95% tiene el esquema completo y más del 50% tiene la dosis de refuerzo".

En tanto, el ciclo lectivo de la ciudad de Buenos Aires comenzará en el nivel primario el 21 de febrero y el secundario el 2 de marzo. En esta jurisdicción la ministra de Educación, Soledad Acuña, afirmó el último lunes que "no habrá pase sanitario" en las escuelas y que el uso de barbijo "no será obligatorio hasta tercer grado", mientras que a partir de cuarto grado "será solo obligatorio dentro del aula". "Las escuelas no son focos de contagio", insistió la funcionaria del gobierno porteño.