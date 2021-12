La decisión de la Cámara Federal de Casación Penal de quitarle al juzgado de Dolores una de las causas en las que se investiga maniobras de espionaje ilegal y trasladarla a los tribunales de Comodoro Py provocó este jueves una nueva respuesta de Cristina Kirchner. En sus redes sociales, la vicepresidenta se expresó en tono irónico al referirse al cambio de sede judicial de este caso.

“Finalmente se supo: Papá Noel vive en Comodoro Py”, escribió Cristina Kirchner en su cuenta de Twitter, sobre la causa en la que se investiga al falso abogado Marcelo D'Alessio y al fiscal Carlos Stornelli.

Finalmente se supo: Papá Noel vive en Comodoro Py. pic.twitter.com/4CBu7vsoSR — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 23, 2021

La decisión fue adoptada por la sala segunda del máximo tribunal de apelaciones, integrada para este caso por los jueces Javier Carbajo, Guillermo Yacobucci y Eduardo Riggi, ante un planteo del fiscal procesado Carlos Stornelli y del fiscal que interviene en la causa, Juan Pablo Curi. Los magistrados aseveraron que el expediente debe tramitarse en la ciudad de Buenos Aires, porque es el distrito en el cual se habrían cometido buena parte de los delitos investigados, como aquellos que citó la defensa del fiscal Stornelli para llegar a Casación con su planteo (la supuesta extorsión al empresario Pedro Etchebest).

Otros tuits de Cristina Kirchner sobre la Justicia

Ayer, la vicepresidenta se había referido a la decisión de la Cámara Federal porteña de revocar los procesamientos de los ex titulares de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani por supuesta "asociación ilícita", en la causa que investiga maniobras de espionaje ilegal realizadas durante el gobierno de Mauricio Macri.

"Regalito de navidad de dos jueces de la Cámara Federal de Comodoro Py para Macri y su pandilla. ¡Mamita!", publicó la ex mandataria en su cuenta de Twitter y agregó: "¡Llegó Papá Noel!".

¡Llegó Papá Noél! — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 22, 2021

Además, Cristina Kirchner destacó que "los agentes de inteligencia de la AFI utilizaron recursos y logística del organismo para espiar todos y cada uno de los objetivos que sólo le interesaban al mismísimo Mauricio Macri”. “Pero él (en referencia al ex presidente), su amigo Arribas y su socia Majdalani no sabían nada y no tienen nada que ver. ¡Andá!”, afirmó la vicepresidenta en sus redes sociales.