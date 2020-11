Senadores del oficialismo y de la oposición mantuvieron este martes una fuerte discusión con cruces de recriminaciones sobre el estado de la educación en Argentina tras las declaraciones de la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, quien mencionó el lunes "una raíz de militancia política" de parte de los docentes en las aulas.



Los cruces verbales ocurrieron este mediodía durante un plenario de las comisiones de Educación y de la Banca de la Mujer después de que senadoras del Frente de Todos repudiaron los dichos de Acuña y sus pares de Juntos por el Cambio pidieron la palabra para responder.



La funcionaria porteña habló el lunes del "perfil" de los aspirantes a docentes y dijo que "son de los sectores cada vez más bajos socioeconómicos" y "cada vez más grandes de edad que eligen la carrera como tercera o cuarta opción luego de haber fracasado en otras carreras".

La presidenta de la Banca de la Mujer, Norma Durango, propuso un repudio a las declaraciones de Acuña, a lo que adhirieron la totalidad de las senadoras de su bancada que participaban del plenario, y defendió la formación de los maestros argentinos.



En respuesta, el senador y exministro de Educación durante el macrismo, Esteban Bullrich, respaldó a la ministra Acuña, afirmó que se habían sacado de contexto sus declaraciones y consideró que el foco debía ser puesto "en el millón de chicos" que abandonaron el colegio por no tener conexión a internet en medio de la pandemia de coronavirus.



La senadora peronista por Río Negro, Silvina García Larraburu, reclamó a Bullrich que como exministro del área "sea responsable con lo que dice" después de que el senador reprochó al Gobierno por el hecho de que no se vuelva a las aulas cuando "en toda Europa" se retornó.



"Usted no puede hacer esa aseveración", le recriminó García Larraburu, a lo que Bullrich respondió: "La hago y la reafirmo".

Bullrich pidió citar al ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, por la deserción escolar durante la pandemia de coronavirus, y expresó que "quedarse con una frase (en alusión a lo dicho por Acuña) sería volver también a la frase de Cristina Fernández de Kirchner cuando dijo que los maestros trabajaban cuatro horas y tenían tres meses de vacaciones".



"El fondo de la cuestión es que hace un año que no tenemos clases en Argentina, que 10 millones de alumnos que no pueden ir a la escuela y que como mínimo un millón no tuvo ningún contacto con la escuela en este lapso", aseveró.



La exposición del senador por la oposición, que fue respaldada por su compañera de bancada Guadalupe Tagliaferri, fue interrumpida en varias ocasiones por las senadoras del oficialismo, que le cuestionaron sus críticas hacia el Gobierno.

Inés Blas, legisladora oficialista por Catamarca, aseguró que los dichos de Acuña "tienen que ver con una cuestión ideológica" y consideró que si personas de clases "bajas y humildes" llegan a formarse como docentes "es algo que enorgullece".



María Eugenia Catalfamo, también del oficialismo por San Luis, pidió "no quitarle trascendencia" a lo que dijo la ministra, sostuvo que sus aseveraciones "son irresponsables" y declaró que la docencia "es una profesión que tenemos que estar agradeciendo y alabando porque son los que enseñan a nuestro jóvenes".



Larraburu acusó a Bullrich de mentir cuando señaló que en Europa "volvieron a las aulas cuando eso no es real y hubo países en los que tuvieron que retrotraer la situación por el aumento de los casos" de contagio, y el exministro pidió "respeto" "por las voces disidentes" y que "no lo llame irresponsable".