Por Gabriel Calisto

@gcalisto

"Es lógico que aumenten las tensiones en una crisis tan larga, pero hay que saber manejarlas. Es lo que están haciendo el gobernador y el presidente, y lo que pedimos es dejar por un tiempo la política partidaria de lado. En este momento el único rival es el virus". Con esa frase, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, rechazó las críticas que se hacen desde diversos sectores a la dureza de la cuarentena provincial.

En diálogo con Crónica, Gollán evitó referirse puntualmente a los cuestionamientos que hizo el intendente de Olavarría, Ezequiel Galli, quien luego de pedir una mayor apertura tuvo que volver ayer a la fase 1 debido a un brote en el distrito. "Es momento para salvar al país de las muertes. Ya llegará la hora de volver a presentar nuestras diferencias ideológicas. Hoy hay que ser conscientes de que el riesgo en vidas es demasiado grande", dijo respecto de la situación del distrito al que este lunes llegó el viceministro Nicolás Kreplak para organizar el operativo y contener los contagios.

Pese a eso, reconoce que "el aislamiento contrasta con la necesidad de muchos bonaerenses de generar sus propios ingresos". En ese marco, se distancia de la apertura comercial encarada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: "Ahora todos los canales están mostrando comerciantes que dicen que no venden nada. Es que la gente tiene miedo, no está en la calle y, encima, tampoco hay ánimo para salir a gastar", y compara la situación con Italia. "Estuve hablando con personas que viven en Lombardía, donde abrieron los restaurantes. El protocolo exige que un lugar con capacidad para 200 personas no pueda atender a más de 40 o 50. Ese marco hace que sea imposible que el lugar tenga una ganancia. Hasta ahora, no hay lugar en el mundo que haya encontrado la vuelta para tener economía en marcha en medio de la pandemia".

.

Si bien señala que "el Estado está haciendo un esfuerzo enorme para contenerlos", también adelanta que "en los próximos días habrá anuncios para la clase media, para el que tenía trabajo y no lo puede realizar". Por último, apunta que "incluso en distritos del interior donde hay una mayor flexibilización, abrir el comercio minorista en su totalidad implica una cantidad de personas circulando -no sólo locales, pensemos la cantidad de camiones que llegan para abastecer a los negocios- que hace muy posible un brote".

Tranquilidad

En las últimas semanas, el ministro de Axel Kicillof dejó algunas frases de alto impacto. Dijo que si se levantara la cuarentena tendríamos "una situación similar a la de San Pablo, que apila cajones porque tiene las morgues saturadas" y, más acá en el tiempo, lo comparó con Chile, "donde los médicos tiene que elegir a quién la dan un respirador y a quién no", y aseguró que a mediados del próximo mes colapsaría el sistema público sanitario.

Ante Crónica, sin embargo, aclara que las expresiones "se dieron luego de las marchas de los anticuarentena, donde se planteaba un escenario de apertura total; en este marco de flexibilizaciones administradas eso no se va a dar".