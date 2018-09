En la Federación Nacional de Camioneros, ubicada en Caseros 921,brindó una conferencia de prensa en la cual informó: "Queremos transmitirles que ha sido dejada sin efecto la multa. Esa multa que no tenía sentido común, cualquier persona con sentido común no podía creer ni aceptar una multa de esa naturaleza y por esa razón la Justicia decidió anularla".Luego dijo, "esta multa, hablando con los compañeros era tan desorbitante, tan poco creíble que en algún momento nos hacía acordar cuando se luchaba contra los fondos buitre y tenía alguna similitud porque era tan despe... no se como llamarla, pero bueno. La Justicia determinó anular la multa e imputar al ministro de Trabajo por mal desempeño como funcionario público, y no es solamente por eso que lo deben imputar, sino por otros desempeños que son lamentables".A continuación le dio la palabra a su hijoquien detalló las novedades de la causa como abogado y además dijo: "Dejaron sin efecto la multa más escandalosa y aberrante en la historia de nuestro país y posiblemente del mundo".