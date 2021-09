Los diputados nacionales Graciela Parola y Rodolfo Tailhade formalizaron una denuncia ante el Consejo de la Magistratura de la Nación contra ex juez federal subrogante de Formosa y actual cabeza de lista de Juntos por el Cambio en esa provincia, Fernando Carbajal.



El ex juez se hizo conocido en Formosa por sus fallos en contra de las medidas sanitarias dispuestas para contener los contagios de coronavirus. Según las denunciantes, Carbajal permitió que tres personas regresaran a la provincia aun teniendo la confirmación de que eran positivas de COVID-19, como así también, declaró inconstitucional el Programa de Ingreso Ordenado y Administrado de personas que buscaba evitar el aumento de casos y el ingreso de nuevas variantes.



Además, dio lugar a varios hábeas corpus de ingreso a Formosa presentados en su mayoría por abogados del partido por el que hoy es candidato.



"Venimos con carácter de preferente despacho y de muy urgente en virtud de la gravedad institucional a presentar formal denuncia por mal desempeño contra el Dr. Fernando Carbajal, juez subrogante del Juzgado Federal N° 2 de la Provincia de Formosa, en virtud de haber tomado conocimiento de la realización de actos de manifiesta arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones", afirma la denuncia de los diputados nacionales del Frente de Todos.



El Consejo de la Magistratura es un órgano del Poder Judicial de la Nación que tiene la particularidad de estar integrado por jueces, abogados, legisladores, un representante del Poder Ejecutivo y otro del sector académico. Sus principales funciones son la selección de jueces, la administración del Poder Judicial (excepto la Corte Suprema) y el análisis y sanción o no de las denuncias contra magistrados de la justicia nacional y federal.



El Gobierno formoseño a través del Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID-19 en su reporte diario sobre la situación de la pandemia difundió en su momento las cifras y actualizó los casos positivos de coronavirus. En ese contexto, detallaron que dentro de los primeros casos que resultaron positivos, también estaban ingresos ordenados en el marco de los hábeas corpus a la provincia por el magistrado que, en ese entonces, aún seguía como juez federal en Formosa.



El hecho que se reveló se trató de un matrimonio, ambos de 24 años de edad, con domicilio en Río Gallegos (Santa Cruz), que habían enviado previamente constancias falsas de PCR negativos. Detectada esta irregularidad y expuestos a la misma, se realizaron un nuevo hisopado en la ciudad de Resistencia (Chaco), cuyos resultados serían negativos. Al ingreso a la provincia, se realizaron el hisopado de control pertinente y las muestras dan resultado positivo a coronavirus, razón por la cual son derivados al Hospital Interdistrital de Contingencia COVID-19.



El juez Fernando Carbajal adoptó medidas en contra del estatus sanitario de Formosa luego de declarar inconstitucional el Programa de Ingreso Ordenado y Administrado que impulsó el Gobierno formoseño desde el inicio de la pandemia para controlar a las personas si resultaban positivas o contactos estrechos.



En este marco, el Gobierno de Formosa que venía manteniendo bajos niveles de contagios en la provincia, apuntaron contra el juez Fernando Carbajal, actual precandidato a ocupar una de las dos bancas que se disputa por la provincia en la Cámara de Diputados.



Carbajal después de terminar la subrogancia en el Juzgado Federal N°2 de Formosa fue a cubrir como juez subrogante del Juzgado Federal de Primera Instancia de Sáenz Peña, a mediados de julio presentó la renuncia en la provincia de Chaco y volvió a Formosa para ser el representante de Juntos por el Cambio y partidos aliados.



Sobre la denuncia Tailhade expuso a la agencia de noticias de Formosa que “cuando Fernando Carbajal estaba a cargo del Juzgado Federal Nº 2 de Formosa todos sabemos que formó parte de una maniobra compuesta por varios factores que buscaba atacar la política sanitaria del Gobierno provincial”.



En función de su cargo, desde el Juzgado Federal, empezó a generar huecos en la política sanitaria, por lo que ya en ese momento con la diputada Graciela Parola hicimos una denuncia en su contra por mal desempeño, a los efectos de que fuera destituido, ya que “estaba ejerciendo con suma irregularidad su cargo”, sentenció.



Según explicó, esa denuncia comenzó a tramitarse en el Consejo de la Magistratura, pero quedó indefinida a partir de que Fernando Carbajal renunció a la subrogancia y asume este rol de candidato a diputado nacional.



En ese marco, “lo que hicimos con la diputada Parola fue volver a presentarnos ante el Consejo de la Magistratura y alertar sobre las maniobras irregulares que viene haciendo Fernando Carbajal desde que era juez y ahora ya en la política sin ningún tipo de máscara ni de careta”, con el objeto de que en lo sucesivo “esta persona no participe de ningún concurso público para aspirar a algún cargo de juez”.



En tanto, Rodolfo Tailhade, expresó: “Con esta desfachatada maniobra que llevó adelante primero como juez y pocos días después ya como candidato político, me parece que no tiene ningún mérito”, por eso consideró que Fernando Carbajal “está descalificado completamente para aspirar en algún momento a ser nuevamente juez federal”.



En esa línea, remarcó que por más que el precandidato de Juntos no sea más juez, “vamos a seguir impulsando esta denuncia porque lo que ha pasado no tiene ningún precedente en la historia. No conozco ningún caso parecido a lo que hizo Fernando Carbajal”.



Para el diputado, Carbajal arrancó la campaña política siendo juez y ahora continúa como candidato de la oposición. Por lo que denunció que “estas cosas no pueden volver a pasar en el Poder Judicial argentino”.



Para Tailhade, no hay ninguna duda de que Fernando Carbajal falló con tinte político contra las políticas sanitarias de Formosa.



“Él como juez cometió delitos, irregularidades y mal desempeño, otorgando los famosos hábeas corpus”, afirmó, en un accionar que se demostró que respondía a “una maniobra organizada por la oposición política en Formosa”.



En ese punto, agregó que “había una connivencia absolutamente clara con el juez”, acentuando que la abogada que impulsaba los juicios que luego resolvía Fernando Carbajal ahora lo acompaña como segunda candidata a diputada por la lista de Juntos, Emilia Maciel.



Así subrayó que en Formosa “la pandemia estaba controlada, hasta que aparecieron en escena Carbajal, Patricia Bullrich, los diputados nacionales y todos los que fueron a hacer campaña a la provincia, obviamente movilizados por los referentes provinciales de Juntos por el Cambio”.



Por su parte, Fernando Carbajal sobre la denuncia ante el Consejo de la Magistratura sostiene que ser aspirante a un cargo no genera incompatibilidades como dice Rodolfo Tailhade.



Mientras, Carbajal continúa su campaña política apoyado por referentes nacionales de Juntos por el Cambio y la Unión Cívica Radical, como Patricia Bullrich; Mauricio Macri; Alfredo Cornejo; Horacio Rodríguez Larreta y Martín Losteau, el último en arribar a Formosa para brindar su apoyo a los candidatos de Juntos por el Cambio.