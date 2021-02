El escándalo por el “vacunatorio VIP”, que surgió en torno a la declaración del periodista oficialista Horacio Verbitsky quien contó que recibió la Sputnik V tras un llamado al ministro de Salud, Ginés González García, generó fuerte malestar en el presidente Alberto Fernández, al punto que dentro de la Casa Rosada no se descartarían cambios en el gabinete.

“Decidí vacunarme. Me puse a averiguar dónde hacerlo, llamé a mi viejo amigo Ginés, a quien conozco de mucho antes que fuera ministro, y me dijo que tenía que ir al Hospital Posadas... Recibí un mensaje del secretario de Ginés que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores al Ministerio y que fuera a darme la vacuna”, reveló Verbitsky en una entrevista radial.

Esas declaraciones son las que habrían derivado en un pedido de explicaciones por escrito que el presidente Fernández envió a la cartera de Salud, encabezado por González García.

Por estas horas se define cómo seguir frente al escándalo que generaron las declaraciones.

Noticia en desarrollo...