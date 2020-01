Por Luciano Bugner

@lucianobugner

No todos los traspasos de funcionarios se dieron de manera calma. Y el protagonizado por Guillermo Dietrich fue uno de los más desordenadas, coinciden desde el equipo de Alberto Fernández. Tanto es así que el ex ministro de Transporte es uno de los apuntados por la gestión actual.

En diálogo con Crónica, allegados a Gabriel Katopodis -titular de Obras Públicas- señalaron que "si se encuentran irregularidades se harán las denuncias administrativas y judiciales del caso", en relación con el manejo de Vialidad Nacional.

Hoy recibí a @Nestorgrindetti para conversar sobre las prioridades de #Lanús. Mas allá de estar en espacios políticos diferentes, desde @ObrasPublicasAR vamos a trabajar con transparencia y diálogo con todas y todos los intendentes para poner a la #ArgentinaDePie. pic.twitter.com/NmLNztGiZP — Gabriel Katopodis (@gkatopodis) January 13, 2020

En distintas entrevistas radiales, el líder de la cartera de Obras Públicas aseguró que la gestión de Guillermo Dietrich -el reemplazante en Transporte es Mario Meoni- creó "una estructura burocrática de cargos políticos con gerencias y funcionarios que estuvieron de los dos lados del mostrador" y adelantó que "llevará a la Justicia" las irregularidades detectadas en el área de Vialidad Nacional durante el pasado gobierno.

Mantuve una reunión de trabajo con 18 intendentes de #Misiones en @ObrasPublicasAR. Conversamos sobre las obras paradas, las pocas que están en ejecución y las prioridades a corto y largo plazo para cada municipio. #ArgentinaUnida pic.twitter.com/hPyO1VriJ8 — Gabriel Katopodis (@gkatopodis) January 13, 2020

"(El gobierno anterior operó) con mucha negligencia, permanente conflicto de intereses y poca transparencia", subrayó el ex intendente de San Martín, que este lunes recibió a una delegación de intendentes chaqueños. El ministro, además, indicó que no hay "ninguna justificación" para el nombramiento de 85 gerentes en cuatro años y remarcó que la situación de Vialidad es "grave". "Se pasaron de márketing y grandes anuncios de megaproyectos que después no se concretaban", agregó.

Estará mal informado?��De haber hecho un traspaso como corresponde le podríamos haber aclarado a @gkatopodis que terminamos 700 km de nuevas autopistas y 16 mil km de repavimentaciones y pavimentaciones. Subestiman a los argentinos. — Guillo Dietrich (@Guillodietrich) January 12, 2020

"Ellos, que vinieron con la bandera de la eficiencia y que nos venían a explicar cómo teníamos que hacer las cosas, fueron muy malos gobernando y gestionando", concluyó.

Presenta su equipo

Este miércoles, en la localidad de Quilmes y con un austero acto, el ministro Katopodis presentará a su gabinete, conformado, en su mayoría, por intendentes "en búsqueda de representar al país", aseguran desde la cartera. Bajo la órbita de Katopodis estarán, entre otros, Martín Gill (se toma una licencia en Villa María para ser secretario de Obras Públicas); mismo camino sigue Enrique Cresto, quien abandona Concordia para ir al Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento; Malena Galmarini y Leonardo Nardini (presidenta y vice de Aysa); Gustavo Arrieta (el ex intendente de Cañuelas estará el frente de Vialidad Nacional) y Martín Sabbatella, líder de Acumar; entre otros.

El objetivo de Gabriel Katopodis, como se lo señaló al presidente Alberto Fernández, es tener un ministerio que represente a los intendentes, quienes conviven diariamente con las obras de Nación.