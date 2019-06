El Banco Central de la República Argentina sobrecumplió en mayo, y por octavo mes consecutivo, su objetivo de Base Monetaria (BM) al alcanzar un promedio mensual de $1.342,6 mil millones en mayo, informó este viernes la entidad en su Informe Monetario Mensual.



Este nivel implicó un sobrecumplimiento de $0,6 mil millones, frente a la meta de $1343,2 mil millones.



Entre los puntos que destacó el trabajo de la entidad monetaria se encuentran además la caída en el nivel de reservas que se produjo a lo largo del mes pasado producto del pago de deudas a organismos internacionales y el fuerte incremento en los depósitos producto de habilitar la captación de plazos fijos on line para los no clientes de los bancos.



La entidad destacó que el saldo de los depósitos a plazo en pesos del sector privado pasó de mostrar estabilidad en abril a registrar una clara tendencia ascendente en el transcurso de mayo. "El nivel del 31 de mayo fue 4% ($46.700 millones) superior al de fines de abril y, en particular, el segmento de depósitos de menos de $1 millón aumentó a 5,3%".



"En términos nominales y ajustado por estacionalidad, los préstamos en pesos al sector privado crecieron 0,9% en mayo, impulsados fundamentalmente por las financiaciones con tarjetas de crédito y los otorgados mediante adelantos", detalló el informe.



La entidad destacó que "para favorecer el traslado de los movimientos de la tasa de referencia del BCRA hacia los rendimientos que reciben los depositantes, a partir de mayo el BCRA habilitó la posibilidad de que las entidades financieras capten depósitos de clientes sin una relación contractual previa".



La implementación de los plazos fijos web para no clientes se complementó con la publicación de un cuadro comparativo de las tasas que pagan las distintas entidades financieras, tanto a sus clientes como a quienes no lo son.



La instrumentación de estas colocaciones se realizó mediante débitos inmediatos (DEBIN). La cantidad de operaciones realizadas con DEBIN pasó de 592 en abril a 37.927 en mayo, mientras que los montos involucrados crecieron desde $6,6 millones acumulados en abril hasta más de $6.950 millones en mayo.



Respecto de las reservas internacionales apuntó a que en mayo finalizaron en US$ 64.779 millones, lo que implicó una disminución de US$6.883 millones respecto al mes previo. "Dicha baja estuvo explicada principalmente por el pago de deuda en moneda extranjera del Tesoro Nacional (Club de París y BONAR)", explicó el trabajo.



En cuanto al tipo de cambio subrayó que en mayo se ubicó dentro de la zona de referencia cambiaria y destacó la baja de la volatilidad que produjo la decisión del Copom a fin de abril. "El precio del dólar finalizó el mes en $44,87, registrando una suba de 2% respecto al nivel alcanzado a fines de abril", sostuvo el informe monetario del BCRA.