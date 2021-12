"Creéme que si yo pudiera tener -y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte- una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría". La frase de Marcelo Villegas, ex ministro de Trabajo bonaerense, quedó captada en un video y forma parte de la denuncia que la Agencia Federal de Inteligencia ( AFI) presentó contra ex funcionarios de la gestión de María Eugenia Vidal. El encuentro filmado tuvo lugar en junio de 2017 y, tres meses después, fue detenido el ex jefe de la seccional platense de la UOCRA, Juan Pablo 'Pata' Medina.

Este martes, el dirigente sindical calificó como "muy grave" la filmación en que se ve a ex miembros del gobierno provincial planificar el armado de causas judiciales contra representantes gremiales. "Esta gente demostró que no tenía limites, iban mucho mas allá de querer armarme una causa a mí: tenían bajada línea de ir por todo de una manera que da miedo", afirmó Medina en declaraciones radiales.

"Sentí mucho miedo cuando vi este video, por mi familia”, reveló el ex dirigente de la UOCRA, al ser consultado sobre sus primeras impresiones tras observar el video que la directora de la AFI, Cristina Camaño, presentó como prueba en la denuncia radicada ante el Juzgado en la Criminal y Correccional Federal de La Plata 3, a cargo de Ernesto Kreplak.

Además, Medina confió que "un mes y medio antes" de que fuera detenido, en septiembre de 2017, estuvo reunido con Vidal. "Me puse a disposición de la gobernadora porque habían parado la obra hidráulica y habían despedido a 600 personas. Fue una buena conversación, todo sonrisitas, y después dijo que yo era un mafioso", recordó sobre la cronología de aquellos episodios. Al conocerse su arresto, vale recordar, el ex presidente Macri y la propia Vidal celebraron la noticia.

María Eugenia Vidal y Marcelo Villegas.

El 'Pata' denunció una "mesa diabólica"

Por otra parte, el dirigente sindical sostuvo que "tiene pruebas" de un presunto armado de la causa judicial en su contra, habló de una "mesa diabólica" y pidió celeridad a la Justicia para resolver su situación. "Yo voy a esperar tranquilamente, tuve la suerte de mirar algunas películas de [Mahatma] Gandhi, que ganó la revolución en paz, ¿por qué el ‘Pata’ Medina no puede ganar esto en paz?", dijo.

Además, el ex líder de la Uocra regional La Plata consideró que "no hay nada concreto" en cuanto a sus procesos judiciales. “Fue totalmente armado por Macri, por María Eugenia Vidal y por un sector minoritario de empresas, que yo no atendía en el gremio porque son empresas del centro. Siempre me manejé en lo más fuerte, que es el polo petroquímico”, sostuvo.

Medina fue el jefe de la seccional platense de la Uocra durante más de 15 años y perdió la conducción en septiembre de 2017, cuando quedó detenido en Ezeiza. Ese arresto duró hasta febrero de este año. Actualmente, sólo le queda una causa a resolverse, en la que está procesado, embargado en 200 millones de pesos y a la espera del juicio oral y público.