En el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada y ante más de 300 invitados, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, tomó juramento al nuevo ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli. Tras la renuncia de Matías Kulfas, el ex gobernador bonaerense y ex candidato presidencial (en 2015) se convirtió en un nuevo miembro del gabinete nacional del gobierno del Frente De Todos, dejando atrás el cargo de embajador de Brasil donde cosechó una buena relación con Jair Bolsonaro. Ahora, aseguró: “vengo a poner el hombro, a sumarme al equipo, a honrar la tarea con un alto grado de responsabilidad, trabajando incansablemente por una Argentina desarrollada e inclusiva".

El Presidente le pidió la "máxima unidad”, porque “necesitamos no perder todo lo bueno que hemos hecho” ante un escenario que estará condicionado por la "coyuntura internacional", en referencia a la guerra entre Rusia y Ucrania. A continuación, destacó algunas medidas de la gestión nacional en las que Kulfas tuvo injerencia y le agradeció por "todo el esfuerzo, la fuerza y lo que hizo en este tiempo".

.

El jefe de Estado, que estuvo acompañado por el nuevo titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Agustín Rossi, le agradeció a Scioli: “Gracias porque cuando te llamé estuviste, una vez más. Gracias por venir a hacerte cargo en este tiempo, estamos muy contentos de que estés acá”.

Scioli resaltó que trabajará "incansablemente por una Argentina desarrollada e inclusiva".

Por su parte, Scioli, en línea con las palabras del mandatario nacional, subrayó el condicionamiento que atraviesa el país por el contexto internacional. “En ese marco, tenemos el foco puesto en la energía, en avanzar con el gasoducto (Néstor Kirchner) y en la optimización responsable de las reservas”, repasó.

Sobre las reservas

Una de las primeras versiones que debió apagar Scioli como ministro es la posibilidad de que se fijen nuevas restricciones a las importaciones. “Quiero dar previsibilidad y transmitir tranquilidad, hay una administración responsable de las reservas”, aseguró ante Grupo Crónica y otros medios en conferencia de prensa. “No es que lo descarto, no está en los planes del presidente del Banco Central (Miguel Ángel Pesce) ni del ministro de Economía (Martín Guzmán)”, sostuvo el flamante ministro que, antes de jurar, se reunió con ambos funcionarios en el Palacio de Hacienda para conversar sobre las líneas de créditos para las empresas y de acceso a divisas.

Tras prestar juramento, Scioli reiteró que hará foco en las pymes, en la energía y en que las industrias tengan los insumos necesarios. Sobre las pymes dijo: “Son las que generan el 70% de los empleos y ahí debemos poner la atención”.

Algunas aclaraciones

La jura de Scioli contó con figuras destacadas del gobierno y de diferentes sectores de la sociedad como sindicalistas y empresarios. Se trata de un ex candidato presidencial del peronismo que en 2015 perdió la elección con Mauricio Macri por dos puntos en segunda vuelta.

Lo acompañaron el gobernador bonaerense, Axel Kicillof (con quien se reunirá mañana), el de Salta, Sergio Ziliotto, entre otros. También, el gabinete nacional casi completo (sólo faltaban la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elízabeth Gómez Alcorta; su par de Turismo y Deportes, Matías Lammens; y de Hábitat y Desarrollo Territorial, Jorge Ferraresi. Participaron del acto varios miembros del ex gabinete bonaerense que cumplieron funciones los dos mandatos de Scioli como gobernador, como Alberto Pérez y Silvina Batakis.

Se hizo presente el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, por los sindicatos: Héctor Daer (Sanidad - CGT), el camionero Pablo Moyano y los metalúrgicos Abel Furlán y Antonio Caló, por mencionar algunos.

.

El ex embajador agradeció el saludo que recibió de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, al ser nombrado ministro públicamente aunque no estuvo presente en la jura. Tampoco concurrió el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien estaba en el Congreso donde se trató en paralelo el alivio fiscal a monotributistas y autónomos. Según pudo reconstruir Grupo Crónica, también hubo mensajes entre Massa y Scioli tras el nombramiento en la cartera de Producción. “Vamos a reunirnos pronto porque una de mis prioridades es la agenda parlamentaria para avanzar con leyes de injerencia industrial, como la de autopartes, Compre Argentino, electromovilidad y otras”, adelantó Scioli.

El ministro de Desarrollo Productivo aclaró: “Eso que dicen de que estoy pensando en el año que viene (por las elecciones presidenciales 2023), no es así, lo que me moviliza es un enorme sentido de la responsabilidad”. Y cerró ante la prensa: “Si estuviera pensando en eso, me hubiera quedado en Brasil”.

POR F.G.