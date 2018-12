El ex presidente del Banco Central, Juan Carlos Fábrega cuestionó este miércoles duramente el rumbo económico del gobierno nacional, y alertó sobre el panorama para 2019 y, especialmente, a partir de 2020, cuando empiecen los fuertes vencimientos del préstamo acordado con el Fondo Monetario Internacional.



“No hay datos positivos”, fue la conclusión de la charla “La economía que viene: recesión ¿corta o larga?”, en la que repasó las promesas de campaña de Cambiemos y cómo la gran mayoría quedó sin cumplir.



El repaso de los ítems tiene a la inflación como punto central. Fábrega mostró en gráficos cómo, desde diciembre de 2015 a la fecha la pauta/meta del Ejecutivo nacional estuvo entre 10 y 15 puntos porcentuales por debajo de lo que terminó siendo.



“Empezamos el gobierno pensando que este año estaríamos cerca de un 10% de inflación. De hecho, en el Presupuesto que se votó en diciembre de 2017 la foto famosa en la que decían que iba a ser del 10%, con un margen de error de 2% más o menos. Estamos cerca de terminar el año acumulando un 48% de alza de los precios”, apuntó.



En el detallado de los problemas económicos, Fábrega mencionó que “las mayores subas se dieron sobre servicios regulados como luz, gas, agua y transporte”, en tanto que “el hecho de que alimentos y bebidas sea uno de los rubros que aumentaron más que el promedio representa un problema gravísimo para los sectores medios y bajos. Si el consumo se encarece, a una familia rica se le reduce la capacidad de ahorro; pero a una de clase media o baja, directamente le quita la posibilidad de comprarse lo que necesita para vivir”, destacó.



Al mostrar datos de la caída del empleo, demostró que los rubros más afectados fueron la industria y los comercios, señalando que son siempre llamados a motorizar la economía.



“2019, difícil”



A la hora de hacer proyecciones sobre la macroeconomía, el ex titular del Banco Central señaló que “el panorama no es bueno”, y entre los problemas a considerar remarcó que “las tasas de interés siguen siendo muy altas” y “las Leliqs, que llegaron para poner fin a un problema que eran las Lebacs pero ya empiezan a ser una nueva bola de casi 700 mil millones de pesos”.



El centro de las dificultades, sin embargo, lo ubicó sobre la decisión ideológica: "El gobierno nos habla y nos presenta medidas para recortar el gasto, pero no hay ni una sola idea sobre cómo van a hacer para que la economía crezca, que es el otro punto fundamental para poder sacar adelante este plan".