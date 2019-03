Christine Lagarde y Nicolás Dujovne juntos en una reunión



El gobierno podrá vender a partir de abril un total US$ 9.600 millones a través de licitaciones diarias de US$ 60 millones. Así lo acordaron este jueves los equipos técnicos de Hacienda y del Fondo Monetario Internacional ( FMI) y a la brevedad será comunicado oficialmente por el organismo internacional.



El anuncio lo realizó Nicolás Dujovne durante un encuentro con corresponsales en Washington. Fuentes de Hacienda aseguraron que esta decisión "le dará mayor estabilidad a la macroeconomía", aunque se aclaró que el objetivo no es "hacer política cambiaria".





.@Lagarde: Fue un placer recibir a @NicoDujovne. Mantuvimos una buena conversación sobre recientes desarrollos económicos en #Argentina. La implementación sólida y continua del programa de reforma de las autoridades será crucial para una economía estable y crecimiento sostenible. pic.twitter.com/SQm6QbKnQz — FMI (@FMInoticias) 13 de marzo de 2019





Dujovne se había reunido ayer durante casi una hora con la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, en el marco del acuerdo stand by por US$ 57.100 millones firmado en octubre del año pasado.



"Fue una reunión política, protocolar", destacaron en Hacienda, sin brindar mayores detalles de los términos del encuentro. De todas maneras, Lagarde elogió los esfuerzos del equipo liderado por Dujovne "para estabilizar la economía y brindar protección social a los pobres y vulnerables".