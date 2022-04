A partir de las 10 de la mañana, las organizaciones sociales nucleadas en la Unidad Piquetera se concentrarán en varios puntos estratégicos del microcentro de la Ciudad de Buenos Aires para iniciar después una marcha masiva hacia Plaza de Mayo.

La movilización se produce luego de que los principales referentes de estas organizaciones, como Eduardo Belliboni, del Polo Obrero y Silva Saravia, del Frente Popular Darío Santillán, no arribaran a un acuerdo con el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta en torno a sus reclamos.

Esta situación no pudo ser evitada por el Gobierno nacional pese al incremento anunciado días atrás del 50% de la Tarjeta Alimentar para el próximo mes, además de que se estableció esta semana contar con una mesa de diálogo para aumentar la entrega de alimentos a comedores populares.

A diferencia de lo ocurrido dos semanas atrás, esta vez Unidad Piquetera no realizará un acampe sobre la 9 de Julio, aunque si la avenida principal de la Ciudad de Buenos Aires volverá a estar cortada esta mañana, ya que será un punto de partida para los manifestantes.

Las organizaciones del Polo Obrero, Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Barrios de Pie, Movimiento Teresa Rodríguez (MTE) y la Coordinadora por el Cambio Social (CCS), entre otras, son las impulsoras de esta marcha.

¿Qué cortes de calles habrá y por dónde se realizará la movilización?

Con la concentración que arranca a las 10 de la mañana habrá cuatro cortes puntuales, que serán en el Obelisco, la intersección de 9 de Julio y Avenida de Mayo, frente al Ministerio de Desarrollo Social ( 9 de Julio 1925) y 9 de Julio y Venezuela.

Tras concentrarse en estos puntos neurálgicos de la Ciudad de Buenos Aires, alrededor de las 11.30 las columnas avanzarán por Avenida de Mayo, 9 de Julio, Diagonal Norte y Diagonal Sur, hacia el ministerio de Economía.

Allí se realizarán reclamos hacia la cartera dirigida por el ministro Martín Guzmán por el acuerdo llevado adelante por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la actual situación económica.

Finalmemente, las organizaciones sociales tienen programado llegar a las 12:30 a Plaza de Mayo, en donde la concentración se manifestará hasta alrededor de las 14 horas, para después iniciar la desconcentración.

La jornada de reclamos se replicará también en otras ciudades del interior del país, en tanto que si bien no habrá acampes durante esta semana, no se descarta que a futuro pueda volver a haber por parte de Unidad Piquetera, en caso de no llegar a un entendimiento.