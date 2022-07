En unas horas, a las 17 de hoy, el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, se reunirá por octava vez desde que está en el cargo con referentes de organizaciones sociales nucleadas en la Unidad Piquetera, para buscar un acuerdo o al menos acercar posiciones que permitan dejar en suspenso una marcha con acampe incluido que podría realizarse el próximo 14 de julio sobre la porteña avenida 9 de Julio.

En el encuentro, desde el Ministerio se insistirá con la agenda de “asistencia alimentaria y financiamiento para el trabajo y la producción mediante los programas destinados a tal fin como, por ejemplo, el programa de Banco de Máquinas y Herramientas”.

Junto a Zabaleta estará su viceministro, Gustavo Aguilera, en tanto que no está confirmada la presencia de Emilio Pérsico, el secretario de Economía Social y uno de los líderes del Movimiento Evita. Desde su área, Pérsico está a cargo del registro de beneficiarios del Potenciar Trabajo y de las Unidades de Gestión (UG), como cooperativas y pymes.

Del lado de lar organizaciones, el Polo Obrero -que de alguna forma encabeza la Unidad Piquetera- reclama la universalización de los programas Potenciar Trabajo, además de la creación de un millón de puestos de trabajo genuinos y la baja en los índices de pobreza e indigencia. Sobre el primer punto, en el Ministerio se ha dicho reiteradamente que no se incrementará el listado de beneficiarios.

La polémica por la tercerización

Días atrás, la cuestión de la asistencia social y los planes de inserción laboral quedó envuelta en otra polémica por la distribución de los beneficios luego de que la vocepresidenta Cristina Fernández de Kirchner reclamara el fin de la tercerización de los planes. La vicepresidenta señaló en un acto público fue que "el Estado nacional debe recuperar el control, la auditoria y la aplicación de planes sociales".

A modo de implementación de lo que planteó la vicepresidenta, distintos referentes del Frente de Todos (FdT) avanzan en el reclamo de un salario básico universal (SBU), tal como plantearon diputados de ese bloque en la sesión del martes último.

Consultado sobre este punto, el referente de la CTEP Juan Grabois declaró a Crónica HD que consiste en un beneficio que no podría percibirse en simultáneo con un Potenciar Trabajo, porque laidea es llegar a sectores que están en situación de indigencia y no perciben ninguna asistencia social. "Es parte de la población que en la época de la pandeimia fue asistida con el IFE, pero que dadala situación requiere de un ingreso permanente, y no circunstancial como fue ese", sostuvo.