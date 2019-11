El abogado Martín Cerolini, flamante defensor de Carlos Stornelli en la causa en la que el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, investiga al fiscal por su presunta participación en una supuesta red de espionaje, se presentó en el mediodía de este miércoles en esa ciudad bonaerense.

Allí entregó un escrito en el cual aclaró que ya no es defensor de Carlos Liñani, procesado en Capital por el delito de defraudación por falsa influencia en grado de tentativa. Es que Liñani, junto con el falso abogado Marcelo D'Alessio, adujo una inexistente amistad con el fiscal Carlos Rívolo - responsable junto a Stornelli de la acusación en la causa Cuadernos- ante Fabián Barreiro, ex secretario de Cristina Kirchner, e hijo de Ricardo Barreiro, conocido como "el jardinero".

Liñani le aseguró que por sus vínculos con Rívolo podría evitar que lo detuvieran en el marco de la causa Cuadernos, como ya había sucedido con su padre. Rívolo denunció que se había usado su nombre en la maniobra y todo terminó con el procesamiento confirmado por la Cámara Federal de Liñani, defendido por Cerolini.

En ese expediente, que tramitó en Capital, el fiscal Stornelli intentó sin éxito ser tenido como querellante. Es por eso que, al saber que el nuevo defensor de Stornelli en reemplazo del renunciante Roberto Ribas sería Cerolini, el juez Ramos Padilla solicitó explicaciones ya que un mismo abogado, Cerolini, no podría ser defensor de Liñani en Capital en una causa en la que Stornelli aspira a ser querellante, y defensor del mismo fiscal en Dolores.

Cerolini explicó que ya no es defensor de Liñani y que por lo tanto no habrá incompatibilidad en su desempeño como defensor de Stornelli en la causa de Dolores. El fiscal, tras ser declarado en rebeldía por no presentarse a las sucesivas indagatorias a las que lo citó el juez Ramos Padilla, finalmente asistirá el próximo 29 de noviembre.

Stornelli cuenta con fueros, por lo que puede ser eventualmente procesado, pero no detenido. Para ello, debería perderlos a través de un jury de enjuiciamiento.