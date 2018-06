Por Luis Mendoza

lemendoza@cronica.com.ar

El pedido de sesión especial en el Senado para tratar esta semana el pedido de desafuero de Cristina Fernández de Kirchner, se inscribe en la estrategia del oficialismo de reinstalar el debate en torno a la ex presidenta, con el objetivo implícito de generar fisuras o exponer a los distintos espacios del peronismo en el Congreso.

La semana pasada, en víspera de la votación por tarifas, fue el propio presidente Mauricio Macri el que subió al centro del ring a la senadora nacional, pidiéndole al "peronismo responsable" que no acompañe "las locuras" de la ex mandataria, cuando la iniciativa había sido impulsada por el justicialismo y el Frente Renovador.

Las expresiones presidenciales no hicieron más que amalgamar a la oposición, que le propinó una derrota por 37 a 30 votos, sancionando la ley antitarifazos que horas después fue vetada. Con el argumento del presunto vencimiento de los plazos que establece la Ley de Fueros, los senadores oficialistas Federico Pinedo (PRO), Luis Naidenoff ( UCR), Humberto Schiavoni (PRO), Pamela Verasay ( UCR) y el aliado Oscar Castillo (Frente Cívico y Social de Catamarca), pidieron una sesión especial para "antes" del próximo jueves.

La nota fue presentada a la titular del cuerpo, Gabriela Michetti, el mismo día en que la Cámara Federal confirmó que el fiscal Alberto Nisman fue asesinado como consecuencia directa de la denuncia que realizó contra CFK. En el texto, se puntualizó que ante cualquier evento que implique la caída de los plazos, se convoque a la sesión para esta semana o se decida respecto del tema de interpretación planteado, consultando eventualmente a la comisión de Asuntos Constitucionales o en Labor Parlamentaria. En esas instancias habrá definición.

Rechazo

Con la postura anticipada por el jefe del interbloque Argentina Federal, Miguel Pichetto, de no avanzar con ningún pedido de desafuero para un miembro del cuerpo con una causa sin sentencia firme, la cuestión podría saldarse este martes en una reunión de Labor Parlamentaria.

El justicialista salteño Rodolfo Urtubey también se pronunció en ese sentido. "Nosotros hemos respaldado esa doctrina absolutamente, porque la propia Corte lo ha hecho", dijo en alusión a la sentencia que dejó sin efecto un fallo de la Cámara Electoral que le impedía a Carlos Menem ser candidato en los comicios de 2017.

Además fundamentó que en el caso de Cristina Kirchner "ni siquiera estamos ante una sentencia".

Interpretación

Los presidentes de bloque deberán interpretar si es inminente que se cumplan los plazos para que el pleno del cuerpo trate el pedido que hizo la Justicia o si con otra interpretación de la norma, se estira hasta los próximos meses. Además, según voceros del Frente para la Victoria-PJ, el pedido de desafuero se ha tornado "abstracto", a partir de la decisión del Tribunal Oral Federal 8 que dispuso el 24 de marzo último la liberación de Carlos Zannini y Luis DElía, procesados y detenidos por la misma causa.

Desafío

En la sesión del 27 de diciembre pasado, la propia Cristina Fernández de Kirchner desafió a sus colegas a considerar el pedido de Claudio Bonadio. "Esta Cámara puede tratar el desafuero. Que no se trate porque no hay comisión -todavía no se había constituido la de Asuntos Constitucionales- es un argumento que se derrumba, no hace falta ninguna comisión", explicó.