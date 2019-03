El presidente Mauricio Macri estaba hablando de los crímenes contra mujeres y niños cuando una mujer lo increpó desde el recinto. Según pudieron registrar las cámaras de seguridad, se trataba de Joanna Picetti, diputada electa por el oficialismo en las últimas Legislativas en la Ciudad, quien no había podido asumir por una denuncia por maltrato infantil.

Se desconoce cómo logró ingresar y evitar la seguridad, pero Picetti pudo sentarse con los miembros del Frente Renovador al lado de la bancada de La Cámpora. De esta manera la ex funcionaria de Aysa interrumpió a Macri gritando y sorprendió a todos los presentes.

En ese momento, la vicepresidenta Gabriela Michetti le dijo que no podía estar en ese lugar porque solo podían estar los legisladores que tienen mandato.



"Perdón, me dicen que usted no es diputada. ¿Podría retirarse del salón? En este recinto solamente puede haber diputados y senadores. Esto no es para diputados electos", dijo Michetti, mientras el resto de invitados y legisladores estaban sorprendidos ante esa situación.



Picetti se defendió diciendo que "era diputada por el voto de la gente", pero igual se debió retirar del recinto.



Los motivos por la cual no llegó a ser diputada:

Joanna Picetti formaba parte de la lista Vamos Juntos, que encabezaba Elisa Carrió en la Ciudad. Pero ella no pudo asumir porque fue impugnada por Coalición Cívica debido a la denuncia en su contra por "maltrato infantil", y la justicia electoral autorizó que ese lugar lo ocupe el radical Jorge Enríquez.

Rogelio Frigerio, Joanna Picetti y Marcos Peña. Juntos durante un acto (archivo)

Sin embargo, Joanna no se dio por vencida y presentó un recurso ante la Justicia electoral, pero aun así, no la dejaron asumir.