La Comisión Bicameral de Trámite Legislativo dio este jueves su aval a un conjunto de decretos de necesidad y urgencia dictados por el Poder Ejecutivo desde diciembre de 2019. Ocurrió sin la presencia de los representantes de Juntos por el Cambio, que se retiraron de la reunión tras plantear cuestionamientos al debate en bloque de esas normas.

Encabezado por el diputado Marcos Cleri, del Frente de Todos, el encuentro se desarolló en el Salón Eva Perón, del Senado. Allí estuvieron presentes los legisladores del oficialismo, pero no los integrantes de la oposición, que manifestaron su rechazo a debatir los decretos en una sola reunión y se retiraron de la reunión.

Al iniciar el encuentro, Cleri puso de relieve que se trataba de la primera reunión presencial de la comisión luego de las restricciones por la pandemia y recordó que la oposición había presentado el 1° de julio pasado una nota para pedir el tratamiento de 114 decretos del Ejecutivo.

Los cuestionamientos de Juntos por el Cambio

Previo al inicio de la reunión de la Bicameral, los presidentes de bloques de diputados y senadores de la alianza opositora, junto con sus integrantes de la Bicameral, brindaron una conferencia de prensa en el Palacio Legislativo. Allí rechazaron lo que consideraron una “maniobra del oficialismo de poner en tratamiento de forma exprés” más de un centenar de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y advirtieron sobre la "dudosa actitud constitucional" del oficialismo.

A través de su cuenta de Twitter, la ex diputada y líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, también cuestionó la convocatoria. En ese sentido, afirmó que "el gobierno comienza la llamada nueva etapa con atropello institucional y rompiendo la posibilidad de acuerdos en el Congreso. El kirchnerismo tiene capacidad de daño hasta el 10 de diciembre".

— Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) November 18, 2021

Por su parte, el diputado del PRO Pablo Tonelli se opuso a la metodología del oficialismo, al señalar que "no es correcto y no se ajusta a la legislación vigente el tratamiento de 116 decretos de manera conjunta en una sola reunión. No convalidamos ni estamos de acuerdo con esta convocatoria".

La respuesta del oficialismo

La senadora del Frente de Todos por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, salió al cruce de los argumentos de la oposición y destacó que la comisión trabajó "arduamente durante la pandemia para respaldar la institucionalidad", a la vez que acusó a JxC de tener "memoria selectiva", al recordar que el ex presidente Mauricio Macri en un sólo decreto derogó 19 leyes y modificó otras 150 "con la excusa de desburocratizar".

"No vamos a permitir que una vez más, desde la oposición, se señale al oficialismo como los que cotidianamente estamos atentando contra la constitucionalidad, porque se cargaron 19 leyes y 150 modificaciones. Les pido criterio y memoria", aseveró Fernández Sagasti.

Tras explicar sus argumentos, los representantes de la oposición se retiraron de la reunión, mientras los legisladores del oficialismo continuaron el debate de los decretos, divididos en seis módulos, según su contenido.

En la reunión, el oficialismo avaló un conjunto de DNU dispuestos desde 2020 por el presidente Alberto Fernández que van desde la reforma a la Ley de Ministerios hasta las diferentes disposiciones vinculadas con la gestión de la pandemia, ampliaciones presupuestarias, amortización de las Letes, aumentos jubilatorios, la suba del mínimo del impuesto a las Ganancias, así como la rendición de cuentas del Ejercicio 2021 del gobierno.