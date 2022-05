Este domingo, 1° de mayo, se transformó en una jornada de lucha para miles de personas, participantes de movimientos sociales alineados con el Gobierno, quienes decidieron salir a la calle a reclamar por nuevos derechos y una mayor unión entre los actuales representantes argentinos.

Entre los principales dirigentes que dieron el presente en Plaza de Mayo, se encuentra el secretario de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Esteban "Gringo" Castro, quien llamó a tomar conciencia sobre cómo fueron los movimientos obreros los que estuvieron detrás de grandes cambios.

"Es el acto del 1 de mayo. Conmemoramos a los mártires de Chicago, recordamos con mucho amor y cariño todas las gestas del movimiento obrero, y a nuestros propios mártires", indicó a la agencia de noticias Télam.

Movimientos sociales de izquierda reclamaron por la aprobación de la ley llamada "Tierra, Techo y Trabajo" (Crónica/Pablo Villán).

Además, recalcó la necesidad de seguir impulsando la denominada ley "Tierra, Techo y Trabajo", que propone utilizar un presupuesto inicial de 420 millones de pesos para construir 375.000 soluciones habitacionales, generando alrededor de 3 millones de puestos de trabajo.

"Vamos a pelear por esas leyes que son de nuestro sector. Hoy no alcanza con la tierra, también se necesita lo que hay que poner arriba de la tierra para producir. Hay que pensar en una repoblación de la Argentina, pero hay que pensarlo junto con el pueblo, para que la gente no se tenga que ir a buscar trabajo a otro lado".

Los partidos de Izquierda también dijeron presente en Plaza de Mayo (Crónica/Pablo Villán).

Enojo por la interna política en el Gobierno

Fuentes oficiales confirmaron la presencia de más de 100 mil personas en la plaza, a la que se dirigieron los principales dirigentes: Esteban “Gringo” Castro (UTEP), Gildo Onorato (Movimiento Evita), Dina Sánchez (Frente Popular Darío Santillán), Norma Morales (Somos Barrios de Pie) y Juan Carlos Alderete (Corriente Clasista y Combativa).

Juan Grabois también formó parte de los festejos del 1º de mayo (Crónica/Pablo Villán).

El referente del Movimiento Evita, Onorato, replanteó la necesidad de la sanción de otras normas en busca de la igualdad en el acceso a los derechos. "Es imprescindible que se sancionen las leyes de monotributo, Humedales, envases, cuidados, espacios de primera infancia, comedores y merenderos. Todo ese trabajo tiene que estar regulado y registrado", resaltó.

Más adelante, en su discurso, el sindicalista se metió en la interna política entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner y les pidió que vuelvan a unirse sin perder de vista que lo importante es ayudar al pueblo.

La Plaza de Mayo estaba desbordada (Crónica/Pablo Villán).

"Es una pelea de palacio payasesca. Nosotros defendemos las investiduras, no somos funcionales a debilitar el Gobierno. A los compañeros del Poder Ejecutivo: no nos alcanza con el Plan 2030. No alcanza con dos millones de puestos de trabajo: hay 18 millones de pobres. Agradecemos los esfuerzos, pero queremos más", reclamó ante una multitud.