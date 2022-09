La Argentina se encuentra a la vuelta de la esquina de las elecciones presidenciales del 2023. En ese sentido, uno de los nombres que suenan con fuerza en la oposición es el de Mauricio Macri. Si bien, el referente de Juntos por el Cambio parece ser una opción viable, hay quienes no lo perciben así.

Fue precisamente la actriz Esmeralda Mitre aseguró que Macri es un "piantavotos" y en esa misma lógica aseguró que al ex mandatario "no lo quieren en ningún partido político".

"Macri no sabe para dónde ir, no lo quieren en ningún partido político. No lo quieren en el partido de (Javier) Milei, ni lo quiere Gerardo Morales, no lo quiere Horacio Rodríguez Larreta", comenzó a enfatizar y puntualizar Mitre en Sobredosis de TV, de la señal de noticias C5N.

La mismísima heredera del ex presidente Bartolomé Mitre reveló además que hasta su propio su padre "no iba a ninguna reunión con Macri, jamás. No quería estar cerca". ¿El motivo? Según la artista, no tenía un buen concepto de la familia Macri.