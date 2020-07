En la nueva etapa que empezó hoy, el rubro gastronómico solo abre sus puertas en la modalidad "Take away", es decir, comidas para llevar. El gobierno de la Ciudad analiza que en la segunda etapa -sin fecha confirmada- se brinde servicio al aire libre. Por eso en horas de la tarde las cámaras mantendrán un encuentro con los funcionarios. Desde el Ejecutivo porteño confirmaron que el viernes realizarán un relevamiento para examinar los pasos a seguir.

José Luis Giusti, ministro de Desarrollo Económico, será el anfitrión de la tarde. Empresarios de la gastronomía le plantearán al gobierno que los números en rojo del sector los apuran a la hora de tomar decisiones. Por eso buscan rever el “Plan integran y gradual de puesta en marcha de la Ciudad”.

En total son unos 8.000 negocios encuadrados en el rubro Gastronomía. “Se quiere pasar a una etapa donde, en el espacio público, se pueden quedar a tomar un café”, confirmaron desde la Ciudad. Lo cierto es que para ello, cientos de locales deberán reorganizar la estructura. Muchos de ellos solicitaron permisos para disponer lugar en la calle, como sucede en Palermo.

El cronograma que tiene en sus manos el Ejecutivo de la Ciudad establece que en la cuarta etapa se podrá ingresar en un 25% al interior de los comercios, siendo ese número del 50% para la próxima fase. La reapertura de los locales va de la mano con la evolución epidemiológica.

.

Los comerciantes saben que reabrir no significa per se una mejora económica. “No hay mucho dinero en los bolsillos. La expectativa no es buena”, dijo Mario Grinman (secretario de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios) ante El Destape.

“Las aperturas van a ser positivas en términos psicológicos, pero no necesariamente en términos económicos. La economía funciona por expectativas y el futuro es bastante complejo", aseguró.

Fábricas de juguetes

El 16 de agosto se celebra el Día del Niño. Y por eso las jugueterías, a contrarreloj, le pidan a funcionarios porteños una reunión urgente para levantar las ventas. En Provincia los comercios se abrieron hoy en aquellos municipios en Fase 4 (38 en total).

En las últimas horas, la Ciudad aprobó la apertura de fábricas de juguetes. En comunicación con crónica.com.ar pidieron que sea a partir de mañana mismo. “Hoy las jugueterías no tienen stock”, resumieron desde la Federación de Comercio e Industria.

Las jugueterías abiertas son las de proximidad (Pérez Re).

En Capital Federal, el miércoles se abrirán unos 18.000 comercios de calzado e indumentaria “con los manuales de procedimiento sanitarios comerciales que ya habíamos presentado”, señaló Fecoba.