Fernán Quirós, ministro de Salud porteño, aseguró este jueves que "no se pueden hacer comparaciones lineales" suponiendo que la nueva ola de casos de coronavirus en Europa se replicará en la Argentina, descartó la necesidad de que se tenga que restringir nuevamente el ingreso de turistas extranjeros y consideró que hay que esperar algunos días para confirmar si hay un tendencia de aumento de contagios en el país.



"Naturalmente cuando la pandemia iniciaba, cuando no existía la vacunación, había una proyección similar de lo que ocurría en Europa y luego en el continente americano. Ahora ya no se puede trasladar tan lineal porque cambiaron los escenarios epidemiológicos", subrayó Quirós, en una conferencia de prensa brindada en la sede del gobierno porteño.



El funcionario recordó que en muchos países europeos existe una menor tasa de vacunación de su población en relación a la de Argentina, se relajaron los cuidados y está comenzando el período invernal.

En cambio, Quirós destacó una diferencia con el escenario local porque el grado de protección inmune es elevado y especificó que en el caso de los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires "el 90 por ciento ya tiene aplicada una dosis y prácticamente el 80 ya tiene dos dosis" de la vacuna contra el Covid-19.



"En términos genéricos, la protección inmune de la Ciudad de Buenos Aires es significativa. El 90 por ciento tiene anticuerpos presentes. Es una proyección alta. Eso evita que en los casos de contagios y de enfermos tengamos situaciones clínicas menos relevantes", explicó.



Quirós reiteró que "no se pueden hacer comparaciones lineales" con lo que está ocurriendo en Europa, donde se están registrando nuevamente picos de contagiados, pero insistió en que ello no implica mantener los cuidados de prevención y continuar con el plan de vacunación.

En ese sentido, aclaró que "no me parece que otras medidas sean necesarias" al referirse a una pregunta sobre si consideraba que las autoridades tendrían que volver a restringir el ingreso de turistas europeos para evitar contagios locales.



Además, Quirós diferenció el grado de vacunación entre ambos territorios y puntualizó que, a diferencia de lo que ocurre en varias partes de Europa, "los movimientos antivacuna en la Ciudad son verdaderamente pequeños".



Cuando se le preguntó acerca de los registros oficiales que indican un leve aumento de los contagios en los últimos días, respecto a dos meses atrás, el ministro de Salud porteño pidió esperar unos días para ver si se confirma la tendencia porque se contabilizaron casos retrasados por los feriados del fin de semana largo.



El miércoles, el reporte nacional registró 2.234 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, una cantidad que no se registraba desde hacía dos meses para una sola jornada.