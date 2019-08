Al finalizar la reunión de gabinete ampliado realizada en la mañana de este jueves en el Centro Cultural Kirchner (CCK), los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Educación, Alejandro Finocchiaro, encabezaron una conferencia de prensa.

En la misma, aseguraron que en estos 72 días que faltan para las elecciones generales del 27 de octubre Juntos por el Cambio estará "en la calle, en los barrios, en todos lados, buscando a la gente para seguir adelante con el cambio".

Finocchiaro aseguró que el presidente Mauricio Macri "no está enojado con la gente que no lo votó sino con la situación que se generó" luego de las PASO; y que las medidas anunciadas en la mañana del miércoles "no son paliativos ni medidas electorales: son un mensaje claro para las clases media".

Finocchiaro: "Las medidas anunciadas por Macri no son paliativos ni medidas electorales. Son un mensaje claro para las clases media" — Diario Crónica (@cronica) August 15, 2019

Además aclaró que el Gobierno "no dio marcha atrás" con la decisión de congelar el precio de los combustibles sino que la decisión estará instrumentada a través de una resolución; y enfatizó que la gestión "no aprieta a nadie" para que se adopten medidas, al rechazar versiones de que las autoridades oficiales habían presionado a las petroleras para que no aumenten el precio del las naftas.

"El Presidente está en pleno control del gobierno, y eso se ha podido ver en estos tres días", continuó el ministro y consideró "muy bien" que el jefe de Estado hable con los otros candidatos presidenciales para "establecer líneas de juego y pautas claras para la elección en beneficio del país".

Finocchiaro: "No hay marcha atrás con el congelamiento de combustibles. Lo que pasa es que no hubo resolución, pero sí acuerdo" — Diario Crónica (@cronica) August 15, 2019

Bullrich, por su parte, indicó que Juntos por el Cambio irá por "los votos de los argentinos" y, en ese sentido, en estos 72 días que faltan para las generales del 27 de octubre, la coalición estará "en la calle, en los barrios, en todos lados, buscando a la gente para seguir adelante con el cambio".

Bullrich: "Nosotros no vamos a hacer un pronóstico de si vamos a ganar por paliza, por mucho o por poco. Pero sí vamos a trabajar cada segundo para recuperar la confianza y el voto" — Diario Crónica (@cronica) August 15, 2019

El Gobierno está abocado a "sostener la gobernabilidad, cuidar a los argentinos y cuidar la institucionalidad", agregó la ministra, quien a la vez destacó la necesidad de que "los argentinos sepan que el que está al frente del gobierno es Macri".