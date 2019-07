El Gobierno formalizó este miércoles la declaración de duelo nacional por tres días a raíz de la muerte de Fernando de la Rúa y destacó que la figura del ex presidente "merece el homenaje de todo el pueblo argentino".



LEÉ TAMBIÉN: Murió el ex presidente Fernando de la Rúa



LEÉ TAMBIÉN: La extensa carrera política de Fernando de la Rúa



Así lo hizo a través del decreto 472, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Mauricio Macri y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.



La medida del Poder Ejecutivo, adoptada el martes mismo tras conocerse el deceso del ex mandatario, de 81 años, remarca "que el doctor De La Rúa dedicó su vida a la actividad política, ejerciendo diversos cargos públicos a los que accedió, en todos los casos, a través del sufragio popular".



LEÉ TAMBIÉN: El día que de la Rúa anunció el estado de sitio, el principio del final



LEÉ TAMBIÉN: "Dicen que soy aburrido": el spot que llevó a de la Rúa a la presidencia



En ese sentido, añade el texto, "cabe destacar que se desempeñó, a lo largo de su extensa trayectoria política, como senador nacional, diputado nacional, Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, llegando a ocupar el cargo de Presidente de la Nación entre los años 1999 y 2001".



Finalmente, destaca que "la figura del doctor D. Fernando De La Rúa merece el homenaje de todo el pueblo argentino, por lo que resulta un deber del Gobierno Nacional honrar su memoria con motivo de su lamentable fallecimiento".

Los restos del ex mandatario serán inhumados este miércoles en el cementerio privado Parque Memorial, en la localidad bonaerense de Pilar.