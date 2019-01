El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, aseguró este domingo que"dormiría, comería e incluso viviría en Epuyén con todo gusto", durante su visita a esa localidad de la cordillera por el brote de hantavirus, que ya dejó 10 muertos, 28 casos confirmados y 81 personas en aislamiento obligatorio.



"No es bueno generar una psicosis, por eso estoy acá. Vine en persona con parte de mi gabinete para llevar tranquilidad", dijo el funcionario durante una rueda de prensa que ofreció luego de escuchar un informe de la mesa multisectorial, que atiende el brote declarado el 3 de diciembre pasado.



Arcioni también confirmó que "ya dio instrucciones al equipo económico y a las autoridades del banco del Chubut para que se implementen medidas de asistencia a los emprendedores turísticos, incluso con créditos a tasa subsidiada, para colaborar en este difícil momento".



Los datos sobre la presencia de turistas en la comarca andina se desplomaron y se estima que en total las plazas ocupadas no llegan al 20 por ciento, lo que "no espera revertirse en las próximas semanas", por lo que sería una temporada turística "para el olvido", según prestadores.



La mesa de contingencia que se constituyó tras declararse el brote transmitido por el ratón silvestre Oligoryzomis Longicaudatus está integrada por equipos técnicos y autoridades del Ministerio de Salud de la provincia, la Secretaría de Salud de la Nación, el Instituto Nacional Malbrán y el Área Programática de Salud Esquel, que incluye a los hospitales rurales de la comarca andina.

#Hantavirus | #Epuyén nos necesita. Necesita de nuestra solidaridad y acompañamiento. Ya demostramos que la única manera de salir de situaciones difíciles es trabajando #Juntos. Ésta es una prueba más. Abracemos a Epuyén para salir adelante una vez más! #AbracemosAEpuyén pic.twitter.com/V6Q6VVWdzO — Mariano Arcioni (@arcionimariano) 13 de enero de 2019