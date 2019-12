Pocos días antes de concluir el mandato del ex presidente Mauricio Macri, el ex ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, avaló que la empresa Mercado Libre encuadrara a sus trabajadores del centro de distribución que montó en el Mercado Central, bajo el convenio del Sindicato de Carga y Descarga, luego de haberse producido una larga polémica con Camioneros por ese tema.



Así las cosas, el secretario general del Sindicato de Choferes de Camiones, Hugo Moyano, denunció este viernes formalmente en los tribunales de Comodoro Py al ex funcionario por los supuestos delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y falsedad material en instrumento público.

Por sorteo la denuncia, impulsada por los abogados penalistas Daniel Llermanos y Hugo Antonio Moyano (hijo del líder de Camioneros ) recayó en el juzgado del juez federal Daniel Rafecas.

Cabe recordar que el dueño de Mercado Libre, Marcos Galperin, había alcanzado un acuerdo en privado con el sindicato de Carga y Descarga, mientras Camioneros reclamaba el encuadramiento de los trabajadores bajo su propio convenio. Antes de dejar el ministerio, Sica, en uno de sus últimos trámites administrativos, aprobé ese acuerdo y así dio por cerrada la disputa por vía administrativa.

Incluso la resolución de Sica rechazaba todos "los recursos jerárquicos subsidiariamente interpuestos por la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y obreros del transporte automotor de cargas, logística y servicios".

En el nuevo centro de Mercado Libre trabajan unas 640 personas preparando los paquetes que envía la empresa, la más grande de e-commerce de la región.