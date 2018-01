De vacaciones en Punta del Este y a un año de renunciar como presidente del Banco Nación, Carlos Melconian, cuestionó una vez más la política económica del gobierno aunque aseguró que "para tener una economía sostenida y sustentable hacen falta 6 años más de (Mauricio) Macri".

En un balance general sobre los dos años de gestión, reconoció que hubo "un garrafal error de diagnóstico" de la economía que le hizo prometer al presidente Mauricio Macri una lluvia de inversiones que nunca llegó.

"Yo estaba dentro de los que creían, y nadie me puede desmentir, que lluvia de dólares no iba a haber. Mi sugerencia al Presidente era que 2016 daba negativo. Frente al conflicto fiscal endógeno que dejaron y que empeoraba, mi diagnóstico era que no habría lluvia de inversiones sino recesión para 2016", aseguró.

En este sentido, cargó contra quienes le decían al Presidente que con el mero hecho de su presencia el país iba a recibir "lluvia de dólares". Los llamó a esos funcionarios "infiltrados pseudo progresistas" del gobierno, mientras él se definió como un "soldado incondicional de Macri".

"De la misma manera que no hubo shock vs gradualismo, lobos de un lado y santos del otro, toda la mesa esa que escuchaba sobre la lluvia de dólares se encandilaba frente a los 'agoreros' que decíamos ojo con 2016. Garrafal error de diagnóstico", admitió quien se fue del gobierno enfrentado con la Jefatura de Gabinete.

Sobre la reforma tributaria que encabeza el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, planteó que es "tardía y modesta". "Tardamos dos años. ¿Qué más livianito que el 10 de diciembre de 2015 para lanzarla? ¿Esta es una reforma donde al sector privado le cambia la vida? No. ¿Es el acuerdo con las provincias un acuerdo donde desaparecen los impuestos provinciales nocivos? De ninguna manera. Este Gobierno la presentó post octubre y prefirió rapidez antes que profundidad. Desde el arranque las cosas no se hacen así", evaluó.