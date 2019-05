En el marco del quinto paro nacional que se lleva adelante durante el Gobierno de Mauricio Macri, el secretario general de Camioneros, Hugo Moyano, dijo hoy que "el paro ha sido muy efectivo, con mucha adhesión; lo hablamos con todas las provincias del país, y una vez más queda demostrado el rechazo a la política económica por las consecuencias que trae".

En esa línea, Moyano remarcó el contexto de crisis económica que "estamos viviendo los argentinos", por las "perdida de fuentes de trabajo, la perdida del poder adquisitivo del salario, la inflación, y desocupación".

Durante la conferencia de prensa que se llevó adelante a partir de las 11.30 en la Federación Nacional de Camioneros, el líder de dicho sindicato, aseguró que "una vez más se demuestra la necesidad no sólo del trabajador, sino también aquellos que no tienen trabajo". Además, el sindicalista aseguró que "estos paros no se hacen por capricho de los dirigentes, sino por necesidad", en respuesta a las declaraciones de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien dijo que estaba "harta de los paros".

Asimismo, el referente sindical sostuvo que "las paritarias tienen que superar la inflación" para que los salarios no pierdan poder adquisitivo y no se "condene" a los trabajadores a "mayores necesidades", y agregó que si no se basan en la inflación, entonces "no estamos actuando como corresponde" en referencia a los gremios que negocian paritarias.