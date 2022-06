Lilia Lemoine, quien se hizo conocida por tirarle huevos a un móvil del canal C5N durante una marcha contra el Gobierno, apoyó las declaraciones del diputado por La Libertad Avanza Javier Milei, con quien tiene una estrecha relación, ya que se encarga de asesorar su imagen y vicepreside el partido Libertario Nacional.

"Imaginarte a una persona de bajos recursos vendiendo un riñón para salvar a un hijo enfermo es TRISTÍSIMO de imaginar. Ahora imagínate que sos muy pobre, tenés un hijo enfermo y podrías salvarlo vendiendo un riñón... Hoy tu hijo se muere porque no podés venderlo. Es más triste", señaló.

Luego, en otro tuit, polemizó más todavía. "Hay otro escenario más triste: como es ilegal vender órganos, lo hacés en el mercado negro, sin medidas sanitarias apropiadas y te morís... luego tu hijo se muere porque por más que hayas conseguido el dinero, no podés administrarlo. En todo escenario. Javier Milei tiene razón", dijo.

Ante eso, algunos usuarios de Twitter salieron a responderle. "Ahora imagínate que tu hijo necesita un corazón con urgencia, en términos médicos tiene prioridad en la lista de espera porque su condición es crítica pero se lo terminan vendiendo a Joseph Lewis que tiene dos mil años pero pudo pagar más que vos", le contestaron.

En esa línea, otros le recordaron a Lemoine que "está siendo investigada por haber quedado involucrada en una peligrosa estafa de un oftalmólogo que promete cambiar el color de los ojos con un tratamiento más que peligroso y que ya dejó varias víctimas".

Las declaraciones de Milei

El economista y diputado nacional de La Libertad Avanza había dicho este jueves en declaraciones radiales que la venta de órganos “es un mercado más”, al tiempo que cuestionó “por qué todo tiene que estar regulado por el Estado”.

“Mi primera propiedad es mi cuerpo. ¿Por qué no voy a poder disponer de mi cuerpo? ¿Acaso el Estado no dispone de mi cuerpo, cuando en realidad me roba más del 50% de lo que yo genero?", dijo en una entrevista en el programa "Lanata sin filtro", en Radio Mitre. “O sea, hay un doble estándar: para que el Estado me esclavice, entonces sí, pero si yo quiero disponer de una parte de mi cuerpo por el motivo que fuera, ¿cuál es el problema?”, sostuvo el diputado.

E insistió: “Es una decisión del individuo. Es decir, ¿quién soy yo para meterme con el cuerpo de otra persona? El que decidió venderte el órgano, ¿en qué afectó la vida, la propiedad o la libertad de los demás? ¿Quién sos vos para determinar qué tiene que hacer él con su vida? Si es su vida, su cuerpo, su propiedad”.

Y concluyó: “Hay estudios hechos en Estados Unidos que demuestran que, si vos dejás esos mercados libres, funcionan muchísimo mejor y tienen menos problemas. Es una decisión de cada uno”.