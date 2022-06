Pocos días después de manifestarse a favor de la libre venta de armas en luz del tiroteo fatal en Texas, Javier Milei regresa al centro de una nueva controversia debido a otro polémico dicho. En esta ocasión, el diputado de La Libertad Avanza se manifestó a favor de la venta de órganos, afirmando que tan solo se trata de un "mercado más".

Las polémicas declaraciones llegaron en su diálogo con el periodista Jorge Lanata, quien fue sometido a un trasplante de riñón en 2015 y cuestionó a Milei sobre su opinión en el tema. "Es un mercado más. Vos podrías pensarlo como un mercado. El problema es por qué todo lo tiene que estar regulando el Estado", fue la respuesta del libertario, quien afirmo que "hay estudios en Estados Unidos que indican que, si dejaras esos mercados libres, funcionarían muchísimo mejor y tendrían menos problemas".

.

Convencido de que vender los órganos debería ser una decisión de cada uno, Milei reclamó: "¿Por qué no puedo decidir sobre mi cuerpo? ¿Cuál es el problema? Si el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, mi primera propiedad es mi cuerpo. ¿Por qué no voy a poder disponer de mi cuerpo?", se preguntó.

Aprovechando para apuntar contra el Gobierno, ilustró su planteo explicando que el Estado dispone del cuerpo de las personas cuando les "roba" más de 50% de lo que generan. "Hay un doble estándar: para que el Estado me esclavice, sí. Ahora, si yo quiero disponer de una parte de mi cuerpo por el motivo que fuera, ¿cuál es el problema?", insistió en Radio Mitre.

El libertario aseguró que una venta libre de órganos funcionaría mejor que el actual sistema.

Continuando, el diputado planteo que "probablemente haya algo" que lleve a alguien a decidir comercializar sus órganos, y bajo el supuesto de que ese motivo podría ser, por ejemplo, la pobreza, Milei indicó: "Entonces lo vamos a poner en otros términos: si no le terminás comprando ese órgano, se termina muriendo de hambre y ni siquiera tiene vida".

Inamovible en su planteo, el libertario concluyó: "El que decidió venderte el órgano, ¿en qué afectó la vida, la propiedad, la libertad de los demás? ¿Quién sos vos para determinar qué tiene que hacer él con su vida? Es su vida, es su cuerpo, es su propiedad. ¿Tenemos que tener tanto amor por la intervención al punto tal de no dejarle vivir la vida a la gente como quiere?".

El INCUCAI y funcionarios de múltiples partidos repudiaron los dichos de Milei

El presidente del Incucai repudió completamente los dichos del diputado.

La postura expresada por Milei generó el rechazo de referentes de distintos sectores políticos, tanto del oficialismo como de la oposición, y de las autoridades del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI). "Solo una persona absolutamente ignorante y sin empatía con los cientos de argentinos que esperan poder recibir un trasplante puede decir esa barbaridad", señaló a Télam el senador del Frente de Todos, Pablo Yedlin.

Por su parte, el presidente del INCUCAI, Carlos Soratti, señaló en declaraciones televisivas que "estas propuestas exóticas, que ya se dieron hace un siglo, hoy son absurdas. Este tema atrasa un siglo, desde el debate bioético que desarrolló la historia del trasplante de órganos a comienzos del siglo XX".

Soratti aseguró que la propuesta de Milei tendría resultados desastrosos.

Soratti, además de desacreditar a Milei, remarcó: "No hay ningún país del mundo donde los trasplantes sea un mercado como cualquier otro". Y aseguró que "el sistema de trasplantes de órganos en la Argentina funciona con una alta confianza por parte de la sociedad y una actitud solidaria muy positiva".

Para Soratti, "comercializar una actividad de este tipo llevaría a la destrucción del sistema, porque se sustenta en la transparencia y la trazabilidad del trasplante". Al respecto, alertó: "Si no, nadie que no tuviera mucho dinero accedería a un trasplante, por eso estos debates son destructivos de los propios sistemas".

Entre otros repudios, el diputado del Frente de Todos Leandro Santoro repasó desde sus redes sociales que "los liberales proponían venderle granos al mundo sin regulaciones del Estado; los neoliberales proponían vender el Estado para incorporarse al mundo y los libertarios proponen que el Estado permita la libre venta de órganos humanos para que el mundo sea más horrible de lo que ya es".

Los liberales proponían venderle granos al mundo sin regulaciones del estado.



Los neoliberales proponían vender el estado para incorporarse al mundo.



Los libertarios proponen q el estado permita la libre venta de organos humanos para q el mundo sea más horrible de lo q ya es. — Leandro Santoro (@SantoroLeandro) June 2, 2022

En tanto, desde el Frente de Izquierda, el legislador porteño Gabriel Solano advirtió que "si se crea un mercado de órganos como quiere Milei, el resultado será nefasto: los pobres donarán órganos para los ricos para poder comer. Y si un pobre necesita un órgano jamás lo obtendrá porque no lo puede pagar", completó.