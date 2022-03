La Cámara de Diputados comenzó lo que se espera que sea una sesión “maratónica” para tratar el acuerdo alcanzado por la administración de Alberto Fernández y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Luego del acuerdo del Frente de Todos con Juntos por el Cambio, el oficialismo es optimista con respecto a la aprobación del proyecto.

En este marco, los legisladores utilizaron sus minutos correspondientes para mostrar su opinión acerca del acuerdo, y uno de ellos fue Javier Milei. El legislador de La Libertad Avanza, adelantó que votará en contra y explicó las inconsistencias “morales” y “técnicas” de la legislación.

Javier Milei destrozó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ( FMI).

“Quiero informar que desde el bloque vamos a rechazar este proyecto, porque es altamente cuestionable desde lo técnico y altamente reprochable desde lo moral. Para nosotros, la cuestión moral es central y, este gobierno, con este acuerdo, está tomando deuda. Hay que tener claro que la deuda son impuestos futuros, que lo pagan, por ejemplo, personas que no votan: nuestros hijos, nuestros nietos y quizás personas que ni siquiera nacieron y que cuando estén con llegar al mundo, acá ya le cargaron deuda. Por lo tanto, estamos frente a algo profundamente inmoral”, comenzó el economista.

“Cuando uno revisa los números técnicos, tiene inconsistencias teóricas, inconsistencias empíricas y errores de diseño inadmisibles. El gobierno sigue recurrentemente insistiendo con esa idea de que aumentar el gasto público hace aumentar tanto el PBI que el déficit fiscal cae. Eso no se cumple. No se cumple en la teoría económica aún en los modelos más rudimentarios con todo ajuste de cantidades. (…) Solamente a un demente se le podría ocurrir semejante hipótesis”, continuó el autor de El Camino del Libertario.

.

En adición, criticó duramente al ministro Martín Guzmán, a quien responsabiliza de realizar proyecciones irrealizables. “Tiene un error muchísimo más grosero. Cuando usted hace una proyección, no puede pasar por cualquier lado. Es decir, las proyecciones tienen arte, pero hay un límite. El pintor puede dibujar cualquier barbaridad, pero tiene un límite que se llama lienzo. Cuando usted hace una proyección, tiene que pasar por la condición de solvencia Inter temporal. Si yo tomo los supuestos que asume el ministro Guzmán, en cuanto a superávit primario, tasa de crecimiento, relación deuda-producto, aun cuando tomara la de hoy, Argentina solamente podría pagar la deuda, si la tasa de interés fuera del 3% en dólares”, explicó.

“¿En qué lugar viven? Cuando toman la punta corta en el mercado de bonos, la tasa de interés en dólares es 31%, cuando toman el promedio es 25%, cuando toman el promedio histórico argentino el riesgo país es 800, por lo tanto, la tasa es entre el 9 y el 10%. Esto quiere decir que lo que está proyectado, está todo mal”, disparó.

Javier Milei sobre el acuerdo con el FMI

Por último, reconoció que está a favor de honrar el pago, pero no en la forma que plantea la legislación. “Sí, hay que cumplir con las deudas, hay que honrar las deudas, hay que pagarle al fondo, pero el ajuste no tiene que caer sobre el sector privado. (…) No podemos seguir sosteniendo esta economía parasitaria, no podemos seguir premiando a los parásitos en contra de los que producen. ¡¿En qué están pensando?!”, señaló.

“Estamos al borde del abismo y quieren seguir con la fiesta. ¿¡De qué responsabilidad me hablan!? Nosotros queremos vivir en libertad y este ajuste, lo tiene que votar la casta política. Y si no, que se los lleve puesto a todos. Los liberales vamos a votar en contra de esta porquería”, finalizó el economista.

Milei también habló en exclusiva con Crónica HD

Luego de su intervención, Milei dialogó en vivo con Crónica HD y rectificó sus dichos en la Cámara y dejó una frase contundente: “No me vengas a decir que ser esclavo es mejor que ser libre”. “Cuando te cobran impuestos, es resignar tu libertad y 100% de impuestos es esclavitud”, sentenció.