El diputado nacional por La Libertad Avanza, Javier Milei, volvió a defender venta de órganos, tema sobre el que resaltó que "hay 7500 personas que la pasan mal y que pueden llegar a morir por la ineficiencia de no reconocer que un problema de mercado".

"¿Cuánta gente muere en la Argentina por año? 375.000 personas por año; ¿cuántos órganos toma INCUCAI? 269; ¿cuántas personas necesitan un órgano? 7500. De tener 375.000 potenciales donantes a llegar a 269, hay una deficiencia enorme", defendió el economista liberal.

Sobre esta línea, Milei consideró que "hay un problema con lo que llega; el INCUCAI maneja un brutal exceso de demanda. Que no haya un precio explícito no quiere decir que no haya un costo de oportunidad de estos errores".

"Si tuvieras un mercado de órganos, cuando te morís se resolvería más eficientemente, con este mecanismo (actual) no accede ninguno, y si hay más tenés una mejora de bienestar", resaltó.

Por su parte, el diputado de La Libertad Avanza volvió a pronunciar su simpatía por Margaret Thatcher, ex primer ministra británica durante la guerra de Malvinas, sobre quien sostuvo que "hay algunas cuestiones para reconocerle".

En ese sentido, valoró que Thatcher logró “bajar la inflación, que estaba en torno del 20% cuando ella llegó” y recordó que “tuvo un paro general de 11 días, no claudicó en sus posiciones y logró hacer los cambios que había que hacer".

"Cuando tuvo que ir a pelear una guerra, decidió hacerla y la ganó, el problema es que del otro lado estábamos nosotros. Ahora, ¿a quién preferís tener de tu lado, a Thatcher o a (Leopoldo) Galtieri? Esa es la realidad", apuntó Milei.