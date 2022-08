El fiscal Diego Luciani sostuvo este lunes que hay una "enorme prueba relevante" para formular acusación en el juicio por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015, período en el cual afirmó que funcionó una "asociación ilícita" encabezada por quienes "se desempeñaron como jefes de Estado".



De acuerdo a lo que consignó la agencia Télam, Luciani comenzó pasadas las 8.30 su alegato final ante el Tribunal Oral Federal 2 en el juicio a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros 12 acusados por supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez.

"Este Ministerio Público Fiscal tiene por acreditado que entre los años 2003 y 2015 funcionó en el seno del Estado" y que tuvo "en la cúspide como jefes a quienes se desempeñaron como jefes de Estado e integrada por distintos funcionarios públicos", argumentó el fiscal.Luciani agregó que "al asumir Néstor Kirchner y luego su esposa Cristina Elizabeth Fernández instalaron una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se han instalado en el país", con "ausencia absoluta" de controles.El fiscal comenzó su discurso con unaque en su alegato final el mes pasado. "No podemos menos que catalogar su trabajo como temerario, poco serio y hasta irresponsable", sostuvo Luciani.

El juicio se lleva a cabo a través de la plataforma Zoom (Captura de pantalla).



El juicio se reinició luego de la feria judicial de invierno con todos los acusados, incluida la vicepresidenta, abogados, querella y fiscalía conectados a través de la plataforma Zoom y los jueces del Tribunal Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso presentes en la sala de audiencias de Comodoro Py 2002.



En la última jornada previa a la feria judicial que comenzó el 18 de julio, la UIF había pedido la absolución por falta de pruebas de los 13 acusados, al descartar la existencia de sobreprecios en las obras públicas viales que se adjudicaron en ese período a empresas del también acusado Lázaro Báez.

por los delitos de administración fraudulenta y asociación ilícita, planteó inconsistencias en las pericias y reclamó absoluciones.En la causa se debate, demoras injustificadas o trabajos inconclusos.Además de la vicepresidenta, son juzgados el propio dueño de Austral Construcciones; el ex ministro de Planificación Federal,, y el ex secretario de Obra Pública,. También son juzgados ex funcionarios de Vialidad Nacional y de la delegación de Santa Cruz de ese organismo, entre ellos

La Oficina Anticorrupción (OA) era querellante en la causa, pero desistió de ese rol y de presentar acusación, por lo cual: declararon 114 testigos en 117 audiencias y tuvo una suspensión de casi medio año en 2020 por la pandemia de Covid-19 Al prestar declaración indagatoria al inicio del debate, y cuando todavía era presencial,, sostuvo que "fue un plan ideado por el Gobierno saliente" dey que la causa "forma parte del lawfare".