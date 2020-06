El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, alertó hoy sobre el crecimiento en los casos de coronavirus y aseguró que, más allá del cuidado individual, regular la movilización de personas "reduce fuertemente el contagio" y podría "acomodar la curva de la epidemia" a la capacidad del sistema de salud.



Kreplak sostuvo que una regulación del Estado respecto a la movilización de un lugar a otro "reduce fuertemente el contagio", por lo que consideró que, de esta forma, se podría "acomodar la curva de la epidemia de acuerdo a la capacidad del sistema de salud".



En ese sentido, señaló que, desde el Ministerio, vienen "observando una tendencia muy significativa en alza", motivo por el cual advierten que, "más allá del cuidado individual y tratar de salir sólo lo indispensable, con esa pauta no alcanza, como se vio en la Argentina y como sucedió en todos los países del mundo".

"Quizás, hay que tomar medidas un poco más fuertes en términos sociales", completó Kreplak.



Al analizar la posibilidad de un aumento de las restricciones para los próximos 15 o 20 días, sostuvo que, "como sociedad". no habría que "poner un límite en cual es el esfuerzo que hay que hacer para salvar vidas".



"El tema es cuánto nos organizamos para hacer todos juntos una acción que nos permita reducir la capacidad de contagio", planteó el viceministro bonaerense.



En este sentido, afirmó: "Si lo hacemos ahora por 15 días y sale bien para evaluar el resultado, podremos administrar algunas actividades; pero, si esto empeora y hay que tomar una decisión de volver, tenemos que utilizarlo".

En declaraciones a Radio La Red, Kreplak, reconoció que, además, existen "cientos de estrategias complementarias que se perfeccionan a diario en tanto se adquieren habilidades y tecnologías".



No obstante, sostuvo que el coronavirus "se trata de algo tan complejo que puso de rodillas al mundo que lamentablemente no tiene una solución, ya que, de ser así, se aplicaría y no tendríamos una pandemia".

"En este caso, habiendo aplicado todas las demás medidas y de la mejor manera posible y analizando racionalmente que esto va ir mal, tomamos una decisión de cuidado", planteó en relación al aislamiento social, preventivo y obligatorio que rige desde el 20 de marzo pasado.



"Nosotros hemos demostrado como país una democracia saludable, fuerte, organizada, que ha salvado decena de miles de vida", subrayó el funcionario.